USA: Tvrdenia, že naše jednotky cielili na iracké sily, sú nepravdivé
Od vypuknutia vojny v Iráne z 28. februára dochádza k útokom aj v Iraku.
Autor TASR
Bagdad 26. marca (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí odmieta tvrdenia, že Spojené štáty cielili na iracké bezpečnostné zložky. Hovorca rezortu sa tak vyjadril vo štvrtok, deň po tom, čo irackí predstavitelia informovali o útoku na vojenskú kliniku na západe Iraku, pri ktorom zahynulo sedem príslušníkov bezpečnostných zložiek. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Tvrdenia, že Spojené štáty sa zamerali na iracké bezpečnostné zložky, sú kategoricky nepravdivé, nezlučiteľné s americko-irackým partnerstvom a ofenzívne k dlhoročnému priateľstvu a spolupráci medzi americkými a irackými zložkami,“ vyhlásil hovorca.
Iracké orgány priamo neobvinili USA z úderu, ktorý tento týždeň zasiahol západ Iraku. Bagdad v stredu uviedol, že tento incident „podkopáva väzby medzi ľudom Iraku a Spojených štátov“. Okrem toho Irak oznámil, že si predvolá amerického chargé d'affaires. Tomu podľa vyhlásenia kancelárie irackého premiéra mali doručiť ostro formulovanú protestnú nótu, ktorý vyjadruje „pevnú a neochvejnú pozíciu Iraku k zachovaniu irackej suverenity“ a zároveň odsudzuje „nezodpovedné konanie, ktoré predstavuje ohavný zločin“, informovala agentúra Anadolu.
Od vypuknutia vojny v Iráne z 28. februára dochádza k útokom aj v Iraku. Proiránske ozbrojené skupiny sa hlásia k takmer každodenným útokom na americké objekty v Iraku aj v širšom regióne, pričom ich pozície sú následne cieľom odvety. Bagdad v utorok udelil bývalým polovojenským skupinám a proiránskym frakciám v rámci oficiálnych Síl ľudovej mobilizácie (PMF) „právo reagovať v sebaobrane“ na útoky. Zároveň však prisľúbil, že bude stíhať skupiny, ktoré budú cieliť na americké záujmy.
„Tvrdenia, že Spojené štáty sa zamerali na iracké bezpečnostné zložky, sú kategoricky nepravdivé, nezlučiteľné s americko-irackým partnerstvom a ofenzívne k dlhoročnému priateľstvu a spolupráci medzi americkými a irackými zložkami,“ vyhlásil hovorca.
Iracké orgány priamo neobvinili USA z úderu, ktorý tento týždeň zasiahol západ Iraku. Bagdad v stredu uviedol, že tento incident „podkopáva väzby medzi ľudom Iraku a Spojených štátov“. Okrem toho Irak oznámil, že si predvolá amerického chargé d'affaires. Tomu podľa vyhlásenia kancelárie irackého premiéra mali doručiť ostro formulovanú protestnú nótu, ktorý vyjadruje „pevnú a neochvejnú pozíciu Iraku k zachovaniu irackej suverenity“ a zároveň odsudzuje „nezodpovedné konanie, ktoré predstavuje ohavný zločin“, informovala agentúra Anadolu.
Od vypuknutia vojny v Iráne z 28. februára dochádza k útokom aj v Iraku. Proiránske ozbrojené skupiny sa hlásia k takmer každodenným útokom na americké objekty v Iraku aj v širšom regióne, pričom ich pozície sú následne cieľom odvety. Bagdad v utorok udelil bývalým polovojenským skupinám a proiránskym frakciám v rámci oficiálnych Síl ľudovej mobilizácie (PMF) „právo reagovať v sebaobrane“ na útoky. Zároveň však prisľúbil, že bude stíhať skupiny, ktoré budú cieliť na americké záujmy.