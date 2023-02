USA tvrdí, že Rusi zadržiavajú tisíce ukrajinských detí

Washington 14. februára (TASR) - Rusko zadržiava najmenej 6000 detí z Ukrajiny v prevýchovných táboroch, čo by mohlo predstavovať vojnový zločin. Uvádza sa to v štúdii amerického Humanitárneho výskumného laboratória (HRL), ktoré je zastrešované Yaleovou univerzitou. TASR správu prevzala z utorkového servisu AFP.



Od začiatku ruskej vojenskej agresie pred takmer rokom boli deti vo veku od štyroch mesiacov odvlečené do 43 táborov po celom Rusku vrátane Sibíri a anektovaného Krymu na "proruskú vlasteneckú a vojenskú výchovu". Štúdiu HRL financovalo ministerstvo zahraničných vecí USA.



Bádateľ z Yaleovej univerzity Nathaniel Raymond uviedol, že Rusko "jasne porušuje" štvrtý Ženevský dohovor o zaobchádzaní s civilistami počas vojny. Ruská činnosť "môže v niektorých prípadoch predstavovať vojnový zločin a zločin proti ľudskosti," povedal novinárom.



Autori v správe vyzývajú, aby bol do táborov umožnený prístup neutrálnemu vyšetrovaciemu tímu a aby Rusko okamžite zastavilo adopcie ukrajinských detí. Ukrajinská vláda nedávno uviedla, že do Ruska bolo deportovaných viac ako 14.700 detí a niektoré z nich boli sexuálne zneužívané.



Správa sa opiera o satelitné snímky a verejne dostupné správy. Do táborov bolo poslaných najmenej 6000 detí, ale ich počet je "pravdepodobne podstatne vyšší".



Rusko to označilo za záchranu sirôt alebo privezenie detí na lekárske ošetrenie. Na niektorých rodičov bol vyvíjaný nátlak, aby súhlasili s odchodom detí - niekedy s nádejou, že sa vrátia, uvádza sa v správe.



HRL tvrdí, že ruské úrady sa snažia poskytnúť deťom promoskovský pohľad prostredníctvom školských osnov, exkurziami na vlastenecké miesta a prednáškami veteránov.



V štúdii sa uvádza, že do operácie boli úzko zapojení spolupracovníci prezidenta Vladimira Putina, najmä prezidentská komisárka pre práva detí Marija Ľvovová-Belovová. Podľa jej slov ruské rodiny adoptovali 350 detí a na adopciu čaká ďalších 1000, tvrdia bádatelia.



Rusko napadlo Ukrajinu 24. februára 2022, pričom Putin poprel historickú legitimitu tejto susednej krajiny. V septembri nezákonne vyhlásil štyri tamojšie regióny za súčasť Ruska.