USA tvrdí, že v Sýrii zabili 37 militantov napojených na IS a al-Káidu

Washington 29. septembra (TASR) - Americká armáda tvrdí, že pri dvoch septembrových útokoch zabila v Sýrii 37 militantov napojených na teroristickú organizáciu Islamský štát (IS) či odnož al-Káidy. Medzi usmrtenými majú byť aj dvaja vyššie postavení velitelia, uviedlo v nedeľu Centrálne velenie americkej armády (CENTCOM). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



CENTCOM informovalo, že pri utorňajšom útoku (24. septembra) usmrtilo na severozápade Sýrie vysokopostaveného člena skupiny Hurrás ad-Dín napojenej na al-Káidu, ktorý dohliadal na jej vojenské operácie, a tiež osem ďalších militantov.



Pri predošlom "rozsiahlom nálete" zo 16. septembra zase CENTCOM cielilo na výcvikový tábor IS na odľahlom a bližšie nespresnenom mieste v strednej časti Sýrie. Usmrtilo pritom 28 militantov vrátane "prinajmenšom štyroch sýrskych lídrov". CENTCOM dodalo, že týmto útokom narušilo schopnosť IS viesť operácie proti záujmom USA a jeho spojencov.



V Sýrii pôsobí približne 900 amerických vojakov spolu s nezverejneným počtom tzv. kontraktorov, ktorí sa snažia najmä zabrániť návratu IS. Táto extrémistická skupina ovládala od 2014 v Iraku aj Sýrii rozsiahle územia, no v roku 2019 bola porazená. V oboch zmienených krajinách však dodnes pôsobia jej tzv. spiace bunky.