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USA tvrdia, že čínski hackeri sa nabúrali do systémov vládnych agentúr
Minister spravodlivosti Todd Blanche uviedol, že štátmi sponzorovaní hackeri, ktorí číhajú na kritickú infraštruktúru Ameriky, budú zastavení a stíhaní.
Autor TASR
Washington 26. augusta (TASR) - Spojené štáty v stredu uviedli, že prekazili čínsku hackerskú operáciu, ktorá prenikla do systémov ministerstva spravodlivosti a ďalších amerických inštitúcií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Americké ministerstvo spravodlivosti vo vyhlásení uviedlo, že spoločne s Federálnym úradom pre vyšetrovanie (FBI) zaistilo domény používané dvoma hackerskými platformami s názvom „QScan“ a „QTRouter“, ktoré boli údajne použité ako súčasť kampane.
„Medzi obeťami počítačových narušení sú Národný úrad pre letectvo a vesmír, Federálny rezervný systém, Ministerstvo energetiky, Ministerstvo spravodlivosti, Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb, Národné inštitúty zdravia a Senát USA,“ stálo vo vyhlásení.
Minister spravodlivosti Todd Blanche uviedol, že „štátmi sponzorovaní hackeri, ktorí číhajú na kritickú infraštruktúru Ameriky, budú zastavení a stíhaní“. „Sme tu, aby sme zaistili bezpečnosť amerického ľudu a použijeme všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme tento sľub dodržali,“ dodal.
Americké ministerstvo spravodlivosti vo vyhlásení uviedlo, že spoločne s Federálnym úradom pre vyšetrovanie (FBI) zaistilo domény používané dvoma hackerskými platformami s názvom „QScan“ a „QTRouter“, ktoré boli údajne použité ako súčasť kampane.
„Medzi obeťami počítačových narušení sú Národný úrad pre letectvo a vesmír, Federálny rezervný systém, Ministerstvo energetiky, Ministerstvo spravodlivosti, Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb, Národné inštitúty zdravia a Senát USA,“ stálo vo vyhlásení.
Minister spravodlivosti Todd Blanche uviedol, že „štátmi sponzorovaní hackeri, ktorí číhajú na kritickú infraštruktúru Ameriky, budú zastavení a stíhaní“. „Sme tu, aby sme zaistili bezpečnosť amerického ľudu a použijeme všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme tento sľub dodržali,“ dodal.