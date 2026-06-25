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USA tvrdia, že Izrael sa stiahol z Libanonu
Vysokopostavení predstavitelia Izraela a Libanonu tieto tvrdenia ale popreli.
Autor TASR
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Bejrút 25. júna (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok vyhlásilo, že Izrael stiahol svoje jednotky z niektorých lokalít na juhu Libanonu, ktoré okupoval v rámci vojny s militantným hnutím Hizballáh. Vysokopostavení predstavitelia Izraela a Libanonu tieto tvrdenia ale popreli, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Izrael a Libanon spoločne zvažujú plán podporovaný USA, podľa ktorého by sa časť izraelských síl stiahla z libanonského územia. Predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí uviedol, že cieľom návrhu je zaistiť úplné a overiteľné zničenie zbraní a infraštruktúry Hizballáhu a rozpustenie neštátnych ozbrojených skupín.
„Izrael už urobil konkrétny krok, keď sa stiahol z časti svojej nárazníkovej zóny. Ide o významný prejav dobrej vôle voči legitímnej libanonskej vláde,“ povedal predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí. „Teraz by mali nastúpiť (libanonské ozbrojené sily) a overiteľne odstrániť teroristické zbrane a infraštruktúru. Tento model sa bude opakovať po celom Libanone, čo umožní bezpečný návrat vysídlených rodín, obnovu juhu a plnej libanonskej suverenity,“ dodal.
Vysokopostavený predstaviteľ izraelského ministerstva obrany pre agentúru Reuters však uviedol, že politika Izraela je jasná a že armáda neopustí nárazníkovú zónu v južnom Libanone. Libanonský vojenský predstaviteľ v reakcii na vyjadrenia amerického ministerstva taktiež potvrdil, že situácia na mieste ukazovala v uplynulých dňoch „presný opak stiahnutia“ jednotiek. Podľa jeho vyjadrenia izraelské sily skôr posilnili nárazníkovú zónu voči každému, kto sa k nej priblíži.
Izrael a Libanon spoločne zvažujú plán podporovaný USA, podľa ktorého by sa časť izraelských síl stiahla z libanonského územia. Predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí uviedol, že cieľom návrhu je zaistiť úplné a overiteľné zničenie zbraní a infraštruktúry Hizballáhu a rozpustenie neštátnych ozbrojených skupín.
„Izrael už urobil konkrétny krok, keď sa stiahol z časti svojej nárazníkovej zóny. Ide o významný prejav dobrej vôle voči legitímnej libanonskej vláde,“ povedal predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí. „Teraz by mali nastúpiť (libanonské ozbrojené sily) a overiteľne odstrániť teroristické zbrane a infraštruktúru. Tento model sa bude opakovať po celom Libanone, čo umožní bezpečný návrat vysídlených rodín, obnovu juhu a plnej libanonskej suverenity,“ dodal.
Vysokopostavený predstaviteľ izraelského ministerstva obrany pre agentúru Reuters však uviedol, že politika Izraela je jasná a že armáda neopustí nárazníkovú zónu v južnom Libanone. Libanonský vojenský predstaviteľ v reakcii na vyjadrenia amerického ministerstva taktiež potvrdil, že situácia na mieste ukazovala v uplynulých dňoch „presný opak stiahnutia“ jednotiek. Podľa jeho vyjadrenia izraelské sily skôr posilnili nárazníkovú zónu voči každému, kto sa k nej priblíži.