< sekcia Zahraničie
USA tvrdia, že Kuba prenikla do najvyšších kruhov americkej vlády
Rezort diplomacie USA tvrdí, že kubánski špióni prenikli do najvyšší úrovní ministerstva, Národnej bezpečnostnej rady i Pentagónu, kde desaťročia pôsobili v utajení bez toho, aby boli odhalení.
Autor TASR
Washington 20. júla (TASR) - Spojené štáty obvinili v pondelok Kubu z dlhodobej infiltrácie najvyšších kruhov americkej vlády a podpory ľavicových „teroristických“ skupín na území USA, informuje TASR na základe správy agentúry AFP. Kuba stojí za jedným z najdlhšie trvajúcich a najškodlivejších prípadov preniknutia zahraničnej spravodajskej služby do americkej histórie, uvádza sa v novej správe ministerstva zahraničných vecí USA.
AFP napísala, že špionáž medzi USA a Kubou je dlhodobo známa a správa zverejnená v pondelok obsahuje len málo nových informácií. V každom prípade sú obvinenia zo strany Washingtonu eskaláciou napätia vo vzťahoch s Havanou.
Rezort diplomacie USA tvrdí, že kubánski špióni prenikli do najvyšší úrovní ministerstva, Národnej bezpečnostnej rady i Pentagónu, kde desaťročia pôsobili v utajení bez toho, aby boli odhalení.
„Najúspešnejšia a trvalá oblasť kubánskej kampane proti Amerike sa odohráva na ideologickom fronte. Od 60. rokov 20. storočia je tento režim ťahúňom nového a osobitného druhu marxizmu, ktorý vychádza z prevládajúcej nevraživosti a hlbokej nenávisti voči Spojeným štátom a Západu ako takému,“ píše sa v správe.
Spojené štáty od začiatku tohto roku zvýšili tlak na Kubu, keď na tento karibský ostrov uvalili energetickú blokádu a sériu sankcií, ktoré prehĺbili už aj tak rozsiahlu hospodársku krízu v krajine.
Americký prezident Donald Trump dal tiež najavo, že by rád videl zmenu v kubánskom vedení, od ktorého požaduje politické a ekonomické reformy, podľa vzoru Venezuely. Washington označuje Kubu za nefunkčný štát a Trump v máji vyhlásil, že Kuba je hrozbou pre národnú bezpečnosť USA. Kubánski predstavitelia toto tvrdenie odmietajú.
Americkí predstavitelia na čele s Trumpom podľa AFP v poslednej dobe oživili poplašné správy typické pre obdobie studenej vojny o ľavicovom extrémizme v Spojených štátoch. Trump v nedávnom prejave pri príležitosti 250. výročia nezávislosti USA varoval pred údajnou „hrozbou“ komunizmu, ktorú treba vykoreniť „ako rakovinu“.
AFP napísala, že špionáž medzi USA a Kubou je dlhodobo známa a správa zverejnená v pondelok obsahuje len málo nových informácií. V každom prípade sú obvinenia zo strany Washingtonu eskaláciou napätia vo vzťahoch s Havanou.
Rezort diplomacie USA tvrdí, že kubánski špióni prenikli do najvyšší úrovní ministerstva, Národnej bezpečnostnej rady i Pentagónu, kde desaťročia pôsobili v utajení bez toho, aby boli odhalení.
„Najúspešnejšia a trvalá oblasť kubánskej kampane proti Amerike sa odohráva na ideologickom fronte. Od 60. rokov 20. storočia je tento režim ťahúňom nového a osobitného druhu marxizmu, ktorý vychádza z prevládajúcej nevraživosti a hlbokej nenávisti voči Spojeným štátom a Západu ako takému,“ píše sa v správe.
Spojené štáty od začiatku tohto roku zvýšili tlak na Kubu, keď na tento karibský ostrov uvalili energetickú blokádu a sériu sankcií, ktoré prehĺbili už aj tak rozsiahlu hospodársku krízu v krajine.
Americký prezident Donald Trump dal tiež najavo, že by rád videl zmenu v kubánskom vedení, od ktorého požaduje politické a ekonomické reformy, podľa vzoru Venezuely. Washington označuje Kubu za nefunkčný štát a Trump v máji vyhlásil, že Kuba je hrozbou pre národnú bezpečnosť USA. Kubánski predstavitelia toto tvrdenie odmietajú.
Americkí predstavitelia na čele s Trumpom podľa AFP v poslednej dobe oživili poplašné správy typické pre obdobie studenej vojny o ľavicovom extrémizme v Spojených štátoch. Trump v nedávnom prejave pri príležitosti 250. výročia nezávislosti USA varoval pred údajnou „hrozbou“ komunizmu, ktorú treba vykoreniť „ako rakovinu“.