USA tvrdia, že na hranici s Kanadou narastajú prípady prevádzačstva
Autor TASR
Washington 5. septembra (TASR) - Americké ministerstvo spravodlivosti vo štvrtok oznámilo, že na hranici s Kanadou pribúdajú prípady prevádzačstva. Ministerstvo preto zintenzívni boj proti takýmto praktikám. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
„Chcem to povedať jasne: ak prevážate ľudí cez hranice, vypátrame vás, budete stíhaní a budete postavení pred súd,“ vyhlásila ministerka spravodlivosti Pam Bondiová na tlačovej konferencii na Floride.
Ministerstvo preto rozšíri miesto pôsobenia špecializovanej skupiny na boj proti pašerákom a obchodníkom s ľuďmi na severovýchodnú hranicu USA, konkrétne do pohraničných oblastí v štátoch New York a Vermont.
Bondiová upozornila, že zločinecké kartely, ktoré pôsobia na južnej hranici sú dlhodobo prítomné aj na severnej hranici Spojených štátov. „Vždy to tak bolo, ale teraz sa to výrazne zhoršilo a je to oveľa bežnejšie,“ ozrejmila.
Zvýšený počet prípadov prevádzania ľudí cez severnú hranicu medzi štátmi New York, Vermont a Kanadou potvrdzujú aj údaje amerického Úradu pre clá a ochranu hraníc, podľa ktorého sa tento trend začal v roku 2023.
