USA tvrdia, že reakcia Iránu na jadrovú dohodu nie je konštruktívna

Washington/Teherán 2. septembra (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok uviedli, že najnovšia odpoveď Iránu na návrhy zamerané na oživenie jadrovej dohody z roku 2015 nie je "konštruktívna". TASR správu prevzala v noci na piatok z agentúry AFP.



Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Náser Kanání predtým uviedol, že Teherán poslal ďalšiu odpoveď v reakcii na postoj USA v súvislosti s navrhovanou dohodou.



"Môžeme potvrdiť, že prostredníctvom Európskej únie sme dostali odpoveď z Iránu," povedal v noci na piatok vo Washingtone hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Vedant Patel. "Hodnotíme ju a odpovieme prostredníctvom EÚ, ale bohužiaľ nie je konštruktívna," dodal.



Kanání, ktorého citovala oficiálna tlačová agentúra IRNA, povedal, že Irán v tejto veci zaujal "konštruktívny prístup".



Štátna televízna a rozhlasová stanica IRIB podľa agentúry Reuters informovala, že odpoveď Iránu bola zaslaná šéfovi európskej diplomacie Josepovi Borrellovi.



Irán podpísal pôvodnú dohodu so Spojenými štátmi, Britániou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a Čínou v roku 2015. V nej sa zaviazal obmedziť obohacovanie uránu a pripustiť dohľad inšpektorov OSN výmenou za zrušenie ekonomických sankcií. V roku 2018 však Spojené štáty rozhodnutím vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa jednostranne odstúpili od dohody s tým, že by ju mala nahradiť prísnejšia zmluva. Tú sa však nepodarilo vyjednať a Teherán po čase prestal dodržiavať pôvodnú dohodu.



Británia, Čína, Francúzsko, Irán, Nemecko, Rusko a sprostredkovane aj Spojené štáty na začiatku augusta nadviazali na prerušené rokovanie o obnovení jadrovej dohody. Po štyroch dňoch rokovaní pod patronátom EÚ sa zrodil "finálny" kompromis. Brusel vyhlásil, že očakáva promptnú odpoveď od Teheránu aj Washingtonu.



Irán poskytol prvú odpoveď na návrh 15. augusta; po nej nasledovala odpoveď z USA. Najnovšia reakcia Iránu je zase odpoveďou na text Spojených štátov, vysvetľuje denník The Guardian.