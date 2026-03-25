USA tvrdia, že rokovania s Iránom pokračujú
Washington 25. marca (TASR) - Spojené štáty a Irán pokračujú v mierových rokovaniach napriek správam o tom, že Teherán odmietol 15-bodový plán USA na ukončenie americko-izraelských útokov. Informovala o tom v stredu hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Rokovania pokračujú. Sú produktívne, ako povedal prezident (USA Donald Trump) v pondelok, a naďalej pokračujú,“ odpovedala Leavittová na novinársku otázku ohľadom správ o odmietnutí plánu Iránom. Doplnila, že na medializovaných podrobnostiach plánu sú „prvky pravdy“.
Leavittová zároveň vystríhala, že pokiaľ rokovania s Iránom nebudú úspešné, šéf Bieleho domu „zabezpečí, aby boli zasiahnutí silnejšie ako kedykoľvek predtým“.
Trump v pondelok uviedol, že rokovania medzi USA a Iránom prebiehajú, a zopakoval to aj v utorok. Irán však popiera, že by sa takéto rozhovory konali. Hovorca armády Ebráhím Zolfagár v stredu uviedol, že Spojené štáty rokujú samy so sebou.
Iránska štátna televízia Press TV v stredu informovala, že Teherán 15-bodový plán Washingtonu odmietol a predložil namiesto neho vlastný. V ňom údajne uviedol päť špecifických podmienok, po ktorých splnení by súhlasil s ukončením vojny.
Ide o úplné zastavenie agresie zo strany nepriateľa, zavedenie mechanizmov na predídenie opätovnej vojny v Islamskej republike, platenie vojnových reparácií, ukončenie vojny na všetkých frontoch a pre všetky zúčastnené skupiny v celom regióne a uznanie zvrchovanosti Iránu nad Hormuzským prielivom.
Nemenovaný predstaviteľ pre Press TV poznamenal, že požiadavky sú doplnkové k tým, ktoré Teherán predložil ešte počas druhého kola rokovaní vo švajčiarskej Ženeve. Konali sa len niekoľko dní predtým, ako USA a Izrael 28. februára zaútočili na Irán.
O sprostredkovanie rokovaní medzi USA a Iránom sa pokúša Pakistan. Dvaja jeho predstavitelia v stredu pre agentúru AFP uviedli, že Teherán 15-bodový americký plán dostal a údajne sa dotýka napríklad zmiernenia sankcií či obmedzenia iránskeho jadrového programu.
Okrem spomínaných bodov sa v pláne hovorí aj o civilnej jadrovej spolupráci, monitorovaní Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE), obmedzení rakiet a prístupu plavidiel cez Hormuzský prieliv. Tvrdia to predstavitelia, ktorí hovorili pod podmienkou zachovania anonymity.
Podľa izraelskej stanice Kešet 12 USA žiadajú od Iránu, aby: odstránil svoje jadrové schopnosti; zaviazal sa, že nikdy nebude mať jadrové zbrane; odovzdá všetok obohatený jadrový materiál; všetky jadrové zariadenia budú zničené; „opustí“ svoj model využívania zahraničných ozbrojených skupín a nebude sa snažiť získavať vplyv v regióne prostredníctvom síl ako Hizballáh v Libanone či húsíovia v Jemene; prestane financovať a zbrojiť svojich spojencov; Hormuzský prieliv bude otvorený ako voľná námorná zóna, ktorá nebude v budúcnosti blokovaná; obmedzí počet a dosah svojich rakiet; rakety bude využívať len na sebaobranu; vyvinie civilný jadrový energetický program - Iránu bude poskytnutá pomoc pri rozvoji jadrovej elektrárne v Búšehri; sankcie na Irán budú uvoľnené; hrozba automatického obnovenia sankcií voči Iránu, tzv. mechanizmus snapback, bude odstránená.
