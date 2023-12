USA tvrdia, že Rusi odmietli návrh na prepustenie väznených Američanov

Washington 5. decembra (TASR) - Rusko odmietlo návrh Spojených štátov na prepustenie dvoch väznených Američanov – amerického novinára Evana Gershkovicha a bývalého príslušníka americkej námornej pechoty Paula Whelana. Uviedlo to americké ministerstvo zahraničných vecí, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Predložili sme niekoľko návrhov vrátane jedného zásadného v uplynulých týždňoch... Rusko tento návrh odmietlo," povedal hovorca americkej diplomacie Matthew Miller. Odmietol ho bližšie komentovať.



Dodal, že americký prezident Joe Biden a minister zahraničných vecí Antony Blinken budú naďalej hľadať spôsob, ako oslobodiť Gershkovicha a Whelana. "V prvom rade ich nikdy nemali zatknúť. Mali by byť okamžite prepustení," zdôraznil hovorca.



Gerschkovich (32) pracuje pre denník The Wall Street Journal (WSJ). Ruské úrady ho zadržali v marci tohto roka v ruskom Jekaterinburgu. Prokuratúra ho obvinila zo špionáže a hrozí mu väzenie až na 20 rokov.



Podľa ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) novinár zbieral informácie o jednom z ruských zbrojárskych podnikov, na ktoré sa vzťahuje štátne tajomstvo.



Spojené štáty, denník WSJ aj samotný novinár obvinenia popierajú a Rusko nezverejnilo nijaké dôkazy proti nemu. V novembri mu moskovský súd predĺžil väzbu do 30. januára.



Whelana (53) zatkla FSB v moskovskom hoteli 28. decembra 2018. Agenti FSB uňho podľa medializovaných správ našli USB kľúč s utajenými informáciami. Whelan tvrdil, že bol v Moskve na priateľovej svadbe a myslel si, že USB kľúč obsahuje fotografie z dovolenky. V čase zadržania pracoval ako bezpečnostný zamestnanec v americkej firme na výrobu autodielov.



Moskovský súd jeho argumentáciu odmietol a v júni 2020 ho odsúdil za špionáž na 16 rokov vo väzení s vysokým stupňom stráženia. Trest si odpykáva trestaneckej kolónii IK-17 v Mordviansku. USA považujú jeho väznenie za neoprávnené.



Moskva a Washington si v minulosti vymenili niekoľko väzňov. Naposledy to bola americká basketbalistka Brittney Grinerová výmenou za ruského obchodníka so zbraňami Viktora Buta.