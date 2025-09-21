< sekcia Zahraničie
Biely dom: TikTok v USA budú kontrolovať Američania
Spojené štáty sa z dôvodov národnej bezpečnosti dlhodobo snažia odobrať kontrolu nad prevádzkou TikToku v USA čínskej materskej spoločnosti ByteDance.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 21. septembra (TASR) - Spojené štáty podľa pripravovanej dohody s Čínou získajú väčšinu kresiel v predstavenstve, ktoré bude dohliadať na prevádzku platformy TikTok v USA, uviedol v sobotu Biely dom. Americké spoločnosti budú mať tiež kontrolu nad algoritmom aj dátami aplikácie na území Spojených štátov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, AP stanice NBC News.
„V predstavenstve, ktoré bude riadiť aplikáciu v Spojených štátoch, bude sedem kresiel a šesť z nich obsadia Američania,“ povedala pre televíziu Fox News hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Podľa jej slov by k podpisu dohody mohlo dôjsť „v najbližších dňoch“.
Spojené štáty sa z dôvodov národnej bezpečnosti dlhodobo snažia odobrať kontrolu nad prevádzkou TikToku v USA čínskej materskej spoločnosti ByteDance. Americkí politici už v minulosti opakovane varovali, že Čína by mohla TikTok využiť na získavanie údajov o Američanoch alebo na ovplyvňovanie toho, čo vidia na sociálnych médiách.
„Údaje a súkromie bude riadiť jedna z najväčších technologických spoločností v Amerike, Oracle, a algoritmus bude takisto kontrolovať Amerika,“ dodala Leavittová.
Trump a čínsky prezident Si Ťin-pching diskutovali o tejto záležitosti v piatok počas dlhého telefonátu. Trump povedal, že Si „schválil“ dohodu počas telefonátu. „Musíme ju podpísať,“ zdôraznil. Čína doposiaľ dohodu oficiálne nepotvrdila.
Americký Kongres vlani schválil zákon, ktorý ByteDance nútil predať americkú pobočku TikToku do 19. januára 2025, čo spoločnosť odmietla. Ihneď po nástupe do úradu 20. januára tohto roka Trump dekrétom pozastavil uplatňovanie zákazu TikToku. Celkovo tak urobil už trikrát.
Hoci súčasný americký prezident v minulosti podporoval zákaz TikToku, po uplynulých voľbách zmenil postoj a prisľúbil, že bude brániť túto platformu. Americký prezident dospel k presvedčeniu, že mu pomohla získať podporu mladých voličov v novembrových voľbách, konštatuje AFP.
„V predstavenstve, ktoré bude riadiť aplikáciu v Spojených štátoch, bude sedem kresiel a šesť z nich obsadia Američania,“ povedala pre televíziu Fox News hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Podľa jej slov by k podpisu dohody mohlo dôjsť „v najbližších dňoch“.
Spojené štáty sa z dôvodov národnej bezpečnosti dlhodobo snažia odobrať kontrolu nad prevádzkou TikToku v USA čínskej materskej spoločnosti ByteDance. Americkí politici už v minulosti opakovane varovali, že Čína by mohla TikTok využiť na získavanie údajov o Američanoch alebo na ovplyvňovanie toho, čo vidia na sociálnych médiách.
„Údaje a súkromie bude riadiť jedna z najväčších technologických spoločností v Amerike, Oracle, a algoritmus bude takisto kontrolovať Amerika,“ dodala Leavittová.
Trump a čínsky prezident Si Ťin-pching diskutovali o tejto záležitosti v piatok počas dlhého telefonátu. Trump povedal, že Si „schválil“ dohodu počas telefonátu. „Musíme ju podpísať,“ zdôraznil. Čína doposiaľ dohodu oficiálne nepotvrdila.
Americký Kongres vlani schválil zákon, ktorý ByteDance nútil predať americkú pobočku TikToku do 19. januára 2025, čo spoločnosť odmietla. Ihneď po nástupe do úradu 20. januára tohto roka Trump dekrétom pozastavil uplatňovanie zákazu TikToku. Celkovo tak urobil už trikrát.
Hoci súčasný americký prezident v minulosti podporoval zákaz TikToku, po uplynulých voľbách zmenil postoj a prisľúbil, že bude brániť túto platformu. Americký prezident dospel k presvedčeniu, že mu pomohla získať podporu mladých voličov v novembrových voľbách, konštatuje AFP.