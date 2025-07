USA tvrdia, že útokmi vrátili iránsky jadrový program o dva roky späť

Washington 3. júla (TASR) - Americké útoky na iránske jadrové zariadenia vrátili - podľa hodnotení amerických tajných služieb - vývoj iránskeho jadrového programu o rok až dva späť. Uviedlo to v stredu americké ministerstvo obrany (Pentagón), informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



„Oslabili sme ich (jadrový) program najmenej o jeden až dva roky - podľa hodnotenia spravodajských služieb ministerstva (obrany),“ povedal médiám hovorca Pentagónu Sean Parnell „Myslíme si, že je to pravdepodobne bližšie k dvom rokom,“ dodal.



Americké bombardéry B-2 zhodili v noci na 22. júna na dve iránske jadrové zariadenia vo Fordó a Natanze bomby GBU-57. Na tretí cieľ - objekt v Isfaháne - vypálili v rovnakom čase USA z ponorky rakety s plochou dráhou letu typu Tomahawk. Do rozsiahlej operácie nazvanej Polnočné kladivo (Midnight Hammer) sa zapojilo viac ako 125 amerických lietadiel vrátane bombardérov stealth, stíhačiek a tankovacích lietadiel i zmienenej ponorky, pripomína AFP.



Spojené štáty sa útokmi priamo zapojili do konfliktu Iránu s Izraelom. Konflikt vypukol po tom, ako začal židovský štát 13. júna útočiť na Irán s deklarovaným cieľom zabrániť mu vyrobiť jadrové zbrane. Teherán takýto zámer popiera a na izraelské údery reagoval odvetnými raketovými a dronovými útokmi. Americký prezident Donald Trump 24. júna, a síce niekoľko dní po útokoch USA, oznámil, že Izrael a Irán pristúpili na prímerie.