< sekcia Zahraničie
USA tvrdia, že začali s odmínovaním Hormuzského prielivu
Autor TASR
Tampa/Teherán 11. apríla (TASR) — Americké ozbrojené sily v sobotu oznámili, že dva jej torpédoborce preplávali Hormuzským prielivom s cieľom začať s odmínovaním tejto strategickej vodnej cesty kontrolovanej Iránom. Informovala o tom agentúra AFP.
„Lode USS Frank E. Peterson (DDG 121) a USS Michael Murphy (DDG 112) preplávali Hormuzským prielivom a operovali v Perzskom zálive v rámci širšej misie, ktorej cieľom je zbaviť prieliv námorných mín, ktoré tam predtým položili iránske Revolučné gardy,“ píše sa vo vyhlásení ústredného velenia americkej armády (CENTCOM).
„Dnes sme začali proces vytvárania novej plavebnej trasy a čoskoro túto bezpečnú trasu sprístupníme pre lodnú dopravu, aby sme podporili voľný obchod,“ uviedol veliteľ CENTCOM-u, admirál Brad Cooper. Dodal, že v najbližších dňoch sa k odmínovávaniu pripoja ďalšie zložky a budú nasadené aj diaľkovo ovládané podvodné zariadenia.
Oznámenie CENTCOM-u bolo zverejnené v deň, keď sa v pakistanskej metropole Islamabad konajú rokovania medzi predstaviteľmi USA a Iránu o ukončení vojny. Iránska agentúra Fárs tvrdí, že Spojené štáty na nich kladú „prehnané požiadavky“ týkajúce sa viacerých otázok vrátane Hormuzského prielivu.
„Americká delegácia brzdí pokrok v rokovaniach svojimi obvyklými prehnanými požiadavkami,“ píše ďalšia iránska agentúra Tásnim s tým, že otázka Hormuzského prielivu „je jednou z tém, ktoré spôsobujú veľké nezhody“.
Krátko po útokoch USA a Izraela na Irán, ktoré sa začali 28. februára, iránske Revolučné gardy oznámili uzatvorenie Hormuzského prielivu pre lode z „nepriateľských štátov“ a varovali pred útokmi na plavidlá, ktoré by sa o to pokúsili. Počas marca došlo k útokom na vyše 20 komerčných plavidiel. Irán v úžine rozmiestnil námorné míny, čo viedlo k faktickému zastaveniu dopravy cez túto kľúčovú námornú trasu, ktorou sa pred začiatkom konfliktu prepravovala asi pätina globálnych dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG).
