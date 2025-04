USA tvrdia, že zasiahli už 800 cieľov v Jemene a zabili stovky húsíov

Washington 28. apríla (TASR) - Spojené štáty zasiahli od polovice marca viac ako 800 cieľov v Jemene, pričom zabili stovky tamojších povstalcov známych ako húsíovia vrátane členov ich vedenia. Oznámila to v nedeľu americká armáda, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Americké sily útočia na húsíov takmer denne od 15. marca. Vzdušné údery uskutočňujú v rámci operácie Rough Rider s cieľom ukončiť hrozbu, ktorú jemenskí povstalci predstavujú pre lode v Červenom mori a Adenskom zálive.



„Tieto útoky zničili viaceré veliteľské objekty, systémy protivzdušnej obrany, objekty na výrobu pokročilých zbraní a miesta ich skladovania,“ uviedlo Centrálne velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM), ktoré má na starosti aj oblasť Blízkeho východu.



Húsíovia, ktorí ovládajú veľké časti Jemenu a sú vo vojne so Saudskou Arábiou vedenou koalíciou podporujúcou medzinárodne uznávanú vládu krajiny, sa napriek tomu stále hlásia k útokom na americké plavidlá i Izrael.



CENTCOM však tvrdí, že americké operácie obmedzili tempo a efektívnosť útokov húsíov. „Odpaľovanie balistických striel pokleslo o 69 percent. Okrem toho útoky jednosmernými útočnými dronmi sa znížili o 55 percent,“ píše sa vo vyhlásení.



Veliteľstvo dodalo, že húsíom bezpochyby poskytuje podporu Irán, bez ktorého podpory by nemohli útočiť na americké sily.