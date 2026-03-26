USA tvrdia, že zasiahli v Iráne dve tretiny zariadení na výrobu rakiet
Autor TASR
Washington 26. marca (TASR) - Spojené štáty zasiahli dve tretiny iránskych zariadení na výrobu rakiet, dronov a lodiarskej produkcie, uviedol v stredu vysokopostavený americký dôstojník. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Vo videu zverejnenom na platforme X veliteľ Centrálneho veliteľstva námorných síl USA admirál Brad Cooper tiež odhadol, že 92 percent najväčších plavidiel iránskeho námorníctva je poškodených alebo úplne zničených.
Cooper tvrdí, že Irán už nedokáže efektívne uplatňovať svoje námorné schopnosti a vplyv v regióne či vo svete. Dodal, že USA naďalej plnia plán alebo sú dokonca v predstihu „pri dosahovaní veľmi jasných cieľov vojny“, ktorú začali spolu s Izraelom.
„Poškodili sme alebo zničili viac ako dve tretiny iránskych zariadení na výrobu dronov, rakiet a námorných plavidiel, ako aj lodeníc, a ešte sme neskončili,“ povedal s tým, že americké sily doteraz zasiahli vyše 10.000 cieľov.
Irán reagoval na americké a izraelské útoky takmer každodenným odpaľovaním rakiet na ciele v celom Perzskom zálive. Cooper však uviedol, že počet vypálených iránskych projektilov a bezpilotných lietadiel klesol o 90 percent, pričom podľa jeho slov znemožnili ich opätovnú výrobu.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v stredu uviedol, že neplánujú rokovať so Spojenými štátmi a majú v úmysle pokračovať v boji.
