USA tvrdia, že zničili veliteľské centrá iránskych Revolučných gárd
Iránske Revolučné gardy v utorok vyhlásili, že zasiahli americkú leteckú základňu v Bahrajne.
Autor TASR
Washington 3. marca (TASR) - Predstavitelia americkej armády oznámili v utorok, že zničili veliteľské stanovištia Revolučných gárd, iránske systémy protivzdušnej obrany a odpaľovacie zariadenia. Došlo k tomu v rámci vojenskej operácie na Blízkom východe, ktorá sa začala v sobotu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Americké sily zničili veliteľské a riadiace stanovištia Islamských Revolučných gárd, iránske protivzdušné obranné systémy, odpaľovacie zariadenia pre rakety a drony, ako aj vojenské letecké základne v rámci pokračujúcich operácií,“ uviedlo Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) v príspevku na X.
Velenie ozbrojených síl neposkytlo žiadne dôkazy k svojmu vyhláseniu. „Budeme naďalej podnikať rozhodné kroky proti bezprostredným hrozbám, ktoré predstavuje iránsky režim,“ dodalo.
Iránske Revolučné gardy v utorok vyhlásili, že zasiahli americkú leteckú základňu v Bahrajne. Na základňu útočilo 20 dronov a tri rakety, pričom došlo k „zničeniu hlavného veliteľského centra“ tejto základne. Podľa iránskej agentúry Fárs Revolučné gardy údajne zničili americkú budovu velenia a personálu na leteckej základni a spôsobili explóziu zásobníkov paliva.
