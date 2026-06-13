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USA tvrdia, že zostrelili viacero iránskych dronov v Hormuze
Stalo sa tak len niekoľko hodín po tom, čo obe strany vyhlásili, že dohoda o ukončení vojny na Blízkom východe je na dosah.
Autor TASR
Washington/Teherán 13. júna (TASR) - Spojené štáty oznámili, že v sobotu skoro ráno zostrelili viacero iránskych dronov, ktoré smerovali na obchodné lode v Hormuzskom prielive. Stalo sa tak len niekoľko hodín po tom, čo obe strany vyhlásili, že dohoda o ukončení vojny na Blízkom východe je na dosah. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM), ktoré dohliada na operácie v regióne, na platforme X uviedlo, že Irán „vypustil viacero útočných dronov v snahe zasiahnuť komerčné lode prechádzajúce Hormuzským prielivom“.
„Americké sily ich v uplynulých hodinách všetky zostrelili, pričom lodná doprava cez prieliv pokračuje bez prekážok,“ uviedlo.
Len deň predtým pritom Pakistan, ktorý je sprostredkovateľom v konflikte medzi Spojenými štátmi a Iránom, oznámil dosiahnutie „konečného znenia“ mierovej dohody medzi Teheránom a Washingtonom.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí následne v rozhovore pre štátnu televíziu poskytol niektoré podrobnosti o dohode a uviedol, že Irán požaduje zrušenie americkej námornej blokády iránskych prístavov a nešpecifikované zmeny v správe Hormuzského prielivu.
Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM), ktoré dohliada na operácie v regióne, na platforme X uviedlo, že Irán „vypustil viacero útočných dronov v snahe zasiahnuť komerčné lode prechádzajúce Hormuzským prielivom“.
„Americké sily ich v uplynulých hodinách všetky zostrelili, pričom lodná doprava cez prieliv pokračuje bez prekážok,“ uviedlo.
Len deň predtým pritom Pakistan, ktorý je sprostredkovateľom v konflikte medzi Spojenými štátmi a Iránom, oznámil dosiahnutie „konečného znenia“ mierovej dohody medzi Teheránom a Washingtonom.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí následne v rozhovore pre štátnu televíziu poskytol niektoré podrobnosti o dohode a uviedol, že Irán požaduje zrušenie americkej námornej blokády iránskych prístavov a nešpecifikované zmeny v správe Hormuzského prielivu.