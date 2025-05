USA údajne blokujú prizvanie Zelenského na summit NATO v Haagu

Washington/Kyjev/Amsterdam 14. mája (TASR) - Spojené štáty blokujú prizvanie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na júnový summit NATO v holandskom Haagu. Tvrdia to podľa holandských médií zdroje z Aliancie. Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa je podľa nich proti účasti Zelenského, ktorý sa na prechádzajúcich summitoch NATO zúčastnil ako čestný hosť, píše TASR.



Na minuloročnom summite NATO vo Washingtone sa zišla Rada NATO - Ukrajina, prostredníctvom ktorej sa Zelenskyj pripojil k lídrom členských štátov Aliancie ako rovnocenný člen, napísal denník NL Times.



Tento formát stretnutia, ktorý je v súčasnosti pravidelnou súčasťou podujatí NATO, si však USA na summite v Haagu neprajú, uviedli nemenované zdroje. Spojené štáty majú v tejto veci vraj podporu aj ďalších členských štátov vrátane Maďarska.



Napriek tomu mnohé krajiny podľa holandského denníka považujú stretnutie Rady NATO - Ukrajina za dôležité, a preto je možné, že sa uskutoční aspoň schôdzka na úrovni ministrov zahraničných vecí a obrany.



Diplomati uviedli, že Zelenskyj by mohol prísť do Haagu a zúčastniť sa na večeri, ktorú bude pre ostatných lídrov hostiť holandský kráľ Viliam Alexander, a aj na ďalších stretnutiach, ktoré prebehnú mimo oficiálneho programu summitu NATO v dňoch 24. až 25. júna.



Účasť Trumpa na stretnutí na najvyššej úrovni v Haagu potvrdil v utorok americký stály predstaviteľ pri Aliancii Matt Whitaker.



Očakáva sa, že na summite NATO prijmú členské štáty rozhodnutie zvýšiť svoje obranné výdavky. V súčasnosti je cieľom vynakladať na obranu aspoň dve percentá HDP, Trump však požaduje, aby sa toto číslo zvýšilo aspoň na päť percent. Ministri zahraničných vecí krajín NATO by sa touto otázkou mali zaoberať tento týždeň na neformálnom stretnutí v tureckej Antalyi.