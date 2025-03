USA údajne odmietajú protiruské iniciatívy v rámci skupiny G7

New York 9. marca (TASR) - Spojené štáty odmietli vytvorenie tímu, ktorý by sa v rámci skupiny štátov G7 zaoberal bojom proti obchádzaniu protiruských sankcií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



Návrh predložila Kanada, ktorá v súčasnosti predsedá skupine siedmich najvyspelejších ekonomík, informovala pôvodne v sobotu (8. 3.) agentúra Bloomberg. Krajiny G7 pracujú na komuniké v rámci príprav stretnutia ministrov zahraničných vecí, ktoré sa uskutoční budúci týždeň. Biely dom trvá na prísnejšej formulácii vo vzťahu k Číne a zároveň sa pokúša zmierniť protiruskú rétoriku v komuniké, uviedla agentúra Bloomberg, ktorá sa odvolala na zdroje oboznámené so záležitosťou.



Washington zablokoval najmä návrh Ottawy na zriadenie pracovnej skupiny na odstránenie medzier v protiruských obmedzeniach, ktorá mala bojovať predovšetkým proti tzv. tieňovej flotile tankerov. Okrem toho chcú USA z dokumentu odstrániť slovo sankcie vo vzťahu k Rusku, ako aj upustiť od protiruskej zmienky v súvislosti s bojmi na Ukrajine, píše Bloomberg.



Text komuniké podľa agentúry ešte nie je dohodnutý a môže sa podstatne zmeniť. Najbližšie zasadnutie ministrov zahraničných vecí krajín G7 sa uskutoční v Quebecu od 12. do 14. marca. Skupinu G7 tvoria Veľká Británia, Nemecko, Taliansko, Kanada, USA, Francúzsko a Japonsko.