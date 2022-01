USA údajne plánujú evakuáciu časti personálu z veľvyslanectva v Kyjeve

Washington 22. januára (TASR) - Americké veľvyslanectvo v ukrajinskej metropole Kyjev požiadalo rezort diplomacie USA, aby schválil odchod všetkých jej zamestnancov, ktorí nie sú nevyhnutne potrební pre fungovanie ambasády, a ich rodinných príslušníkov. Uviedla to v sobotu televízia CNN s odvolaním sa na viaceré nemenované zdroje oboznámené s celou záležitosťou.



Ministerstvo zahraničných vecí vo Washingtone aj veľvyslanectvo USA v Kyjeve sa k tomuto tvrdeniu odmietli oficiálne vyjadriť. Správa prichádza v čase rastúcich obáv z možnej ruskej invázie na Ukrajinu, pri ktorej hraniciach už Moskva sústredila desaťtisíce vojakov.



Podľa televízie Fox News už ministerstvo nariadilo rodinným príslušníkom zamestnancov ambasády v Kyjeve, aby začali od pondelka 24. januára odchádzať naspäť do vlasti. Na budúci týždeň by mal rezort diplomacie údajne vyzvať amerických občanov na odchod z Ukrajiny bežnými komerčnými letmi, uviedla Fox News s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov administratívy USA.



Zdroj blízky ukrajinskej vláde pre CNN povedal, že Spojené štáty už informovali Ukrajinu o tom, že evakuácie personálu veľvyslanectva v Kyjeve začnú "pravdepodobne už začiatkom budúceho týždňa".



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podľa tohto zdroja už hovoril o tomto zámere so šéfom americkej diplomacie Antonym Blinkenom. Zelenskyj v rozhovore s ním označil zvažované evakuácie za "prehnanú reakciu". Ukrajinská vláda zatiaľ tiež tieto správy nekomentovala.



Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí uviedol, že v tejto záležitosti "zatiaľ nie je čo oznamovať". Vo všeobecnosti zdôraznil, že ministerstvo robí všetko preto, aby zaistilo bezpečnosť amerických diplomatov na celom svete a že v prípade zhoršovania bezpečnostnej situácie vopred vypracúva núdzové plány ďalšieho postupu.



Rezort diplomacie USA už predtým vydal najvyššiu výstrahu, ktorá varuje amerických občanov, aby v súčasnosti necestovali na Ukrajinu.



V piatok neskoro večer americké veľvyslanectvo v Kyjeve oznámilo, že do Ukrajiny dorazila prvá dodávka munície a ďalšieho vojenského vybavenia, ktorej dodanie nariadil osobne prezident USA Joe Biden.



Podľa amerických predstaviteľov tvorila väčšinu z 90 ton nákladu munícia do malých strelných zbraní, určená pre ukrajinských vojakov na frontovej línii v Donbase. Estónsko, Lotyšsko a Litva v piatok oznámili, že Ukrajine pošlú protitankové a protilietadlové strely, aby sa mohla brániť v prípade ruskej agresie.



Podľa najnovších odhadov, ktoré tento týždeň zverejnilo ukrajinské ministerstvo obrany, rozmiestnilo Rusko v okolí Ukrajiny už viac než 127.000 vojakov. Do susedného Bieloruska dorazili aj moderné ruské bojové lietadlá a predstavitelia Pentagónu sa v tejto súvislosti obávajú možného ohrozenia ukrajinskej metropoly Kyjev, ktorá leží neďaleko bieloruských hraníc.