Sobota 30. máj 2026
USA údajne plánujú urýchliť stiahnutie vojakov z Európy

Americký prezident Donald Trump (uprostred vpravo) počas mimoriadneho zasadnutia vlády v Bielom dome vo Washingtone 27. mája 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Washington 30. mája (TASR) - Spojené štáty plánujú urýchliť stiahnutie svojich vojakov zo základní v Európe a svoje návrhy predložia spojencom v NATO budúci mesiac. S odvolaním sa na zdroj z Pentagónu o tom v sobotu informovali noviny Welt am Sonntag, píše TASR.

USA v máji oznámili plány stiahnuť svojich 5000 vojakov z Nemecka, pričom toto rozhodnutie je podľa agentúry Reuters vnímané ako dôsledok sporu medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a európskymi mocnosťami v súvislosti s vojnou v Iráne.

Nemecko je najväčšou „základňou“ americkej armády v Európe s približne 35.000 vojakmi v aktívnej službe, aj keď podľa predpokladov je v súčasnosti toto číslo vyššie. Nemecké médiá uvádzajú, že sa blíži k 50.000.

Pentagón pri oznámení o plánovanom stiahnutí vojakov uviedol, že bude dokončené za šesť až 12 mesiacov.

Noviny Welt am Sonntag neposkytli podrobnosti o tom, o koľko rýchlejšie by sa toto stiahnutie malo uskutočniť, ani o tom, ktorých lokalít by sa to mohlo týkať.
