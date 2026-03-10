< sekcia Zahraničie
USA údajne podnikli útok na pozície proiránskych formácií v Iraku
Proiránske ozbrojené frakcie v Iraku sú v posledných dňoch pravidelne terčom náletov.
Autor TASR
Bagdad 10. marca (TASR) - Útok na pozície bývalých šiitských polovojenských skupín napojených na Irán, ale v súčasnosti už začlenených do irackej armády, si v noci na utorok vyžiadal štyri obete. Útok sa odohral na severe Iraku a velenie polovojenských Ľudových mobilizačných síl (PMF) z jeho spáchania obvinilo Spojené štáty. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
PMF - koalícia bývalých šiitských polovojenských skupín napojených na Irán - uviedla, že útok zasiahol jej pozície v oblasti Dibs v provincii Kirkúk, južne od mesta Arbíl v autonómnom irackom Kurdistane. „Americká agresia“ si podľa vyhlásenia vyžiadala štyroch mŕtvych bojovníkov.
Proiránske ozbrojené frakcie v Iraku sú v posledných dňoch pravidelne terčom náletov. Niektoré z týchto formácií sa prihlásili k zodpovednosti za dronové útoky proti americkým jednotkám na Blízkom východe.
Hašd aš-Šaabí je koalícia prevažne šiitských ozbrojených skupín v Iraku, z ktorých mnohé majú úzke väzby na Irán. Vznikla v roku 2014, keď sa Irak snažil zastaviť postup džihádistickej organizácie Islamský štát (IS). Iracký parlament tieto jednotky v roku 2016 formálne začlenil do štátnych bezpečnostných síl, ale mnohé frakcie si zachovali vlastné velenie a politické väzby. Niektoré z najvplyvnejších frakcií – napríklad Katáib Hizballáh, Asáib Ahl al-Hakk (AAH) či organizácia Badr – majú úzke väzby na iránske Revolučné gardy. Irán ich dlhodobo podporuje finančne, výcvikom aj zbraňami.
Po porážke IS sa časť týchto milícií zamerala na tlak na americké jednotky, ktoré v Iraku pôsobia ako vojenskí poradcovia a v rámci koalície proti IS.
Proiránske skupiny sú opakovane obviňované z raketových a dronových útokov na americké základne v Iraku a Sýrii. USA na tieto útoky reagujú leteckými alebo dronovými útokmi na pozície milícií, ktoré Washington považuje za zodpovedné za útoky na americké sily. Najznámejším takýmto incidentom bolo zabitie iránskeho generála Kásema Solejmáního a veliteľa milície Kataíb Hizballáh abú Mahdího Muhandisa pri americkom útoku pri bagdadskom letisku v roku 2020.
