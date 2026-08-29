< sekcia Zahraničie
USA údajne v Tichom oceáne zničili loď zásobujúcu pašerákov palivom
Na rozdiel od vyhlásení po predchádzajúcich amerických útokoch na plavidlá v tejto oblasti podozrivé z pašovania drog najnovšie vyhlásenie neuvádzalo, že pri operácii niekto zahynul.
Autor TASR
Washington 29. augusta (TASR) - Americká armáda v piatok oznámila, že vo východnej časti Tichého oceánu zničila loď, ktorú pašeráci drog používali ako zásobovaciu stanicu na dopĺňanie paliva. Stalo sa tak po tom, čo americkí vojaci z plavidla bez použitia sily odviedli niekoľko osôb. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Južné velenie amerických ozbrojených síl (SOUTHCOM), ktoré dohliada na vojenské operácie v regióne, uviedlo, že loď sa nachádzala v medzinárodných vodách a využíval ju gang Los Choneros (pomenovaný podľa mesta Chone). Ide o jeden z najvplyvnejších zločineckých gangov v Ekvádore, píše DPA.
Ľudí evakuovaných z lode odovzdali ekvádorským úradom, uviedlo v piatok SOUTHCOM na platforme X. Dodalo, že operácia bola vopred koordinovaná s ekvádorskou vládou.
Na rozdiel od vyhlásení po predchádzajúcich amerických útokoch na plavidlá v tejto oblasti podozrivé z pašovania drog najnovšie vyhlásenie neuvádzalo, že pri operácii niekto zahynul.
„Tento zásah odrezáva kľúčový článok v logistickom reťazci pašerákov,“ uviedlo SOUTHCOM.
Americká armáda od minuloročnej jesene na príkaz prezidenta Donalda Trumpa opakovane útočila na lode v Karibiku a vo východnom Tichom oceáne s tvrdením, že sa využívali na pašovanie drog do Spojených štátov. Americkí predstavitelia pritom často označovali ľudí zabitých pri týchto útokoch za „narkoteroristov“.
Podľa kritikov však tieto smrtiace útoky v medzinárodných vodách nie sú v súlade s medzinárodným právom.
Južné velenie amerických ozbrojených síl (SOUTHCOM), ktoré dohliada na vojenské operácie v regióne, uviedlo, že loď sa nachádzala v medzinárodných vodách a využíval ju gang Los Choneros (pomenovaný podľa mesta Chone). Ide o jeden z najvplyvnejších zločineckých gangov v Ekvádore, píše DPA.
Ľudí evakuovaných z lode odovzdali ekvádorským úradom, uviedlo v piatok SOUTHCOM na platforme X. Dodalo, že operácia bola vopred koordinovaná s ekvádorskou vládou.
Na rozdiel od vyhlásení po predchádzajúcich amerických útokoch na plavidlá v tejto oblasti podozrivé z pašovania drog najnovšie vyhlásenie neuvádzalo, že pri operácii niekto zahynul.
„Tento zásah odrezáva kľúčový článok v logistickom reťazci pašerákov,“ uviedlo SOUTHCOM.
Americká armáda od minuloročnej jesene na príkaz prezidenta Donalda Trumpa opakovane útočila na lode v Karibiku a vo východnom Tichom oceáne s tvrdením, že sa využívali na pašovanie drog do Spojených štátov. Americkí predstavitelia pritom často označovali ľudí zabitých pri týchto útokoch za „narkoteroristov“.
Podľa kritikov však tieto smrtiace útoky v medzinárodných vodách nie sú v súlade s medzinárodným právom.