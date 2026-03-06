Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
USA udelili Indii 30-dňovú výnimku na nákup ruskej ropy

Minister financií USA Scott Bessent. Foto: TASR/AP

India je podľa Reuters citlivá na výkyvy v dodávkach energií, pretože približne 40 percent ropy z Blízkeho východu dováža práve cez Hormuzský prieliv.

Autor TASR
Washington 6. marca (TASR) - Americké ministerstvo financií vo štvrtok udelilo 30-dňovú výnimku, ktorá umožňuje Indii nakupovať ruskú ropu. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters, píše TASR.

Toto zámerne krátkodobé opatrenie neprinesie ruskej vláde žiadny významný finančný prospech, keďže povoľuje iba transakcie s ropou, ktorá už uviazla na mori,“ napísal na sieti X americký minister financií Scott Bessent.

Predaj ruskej ropy má podľa neho pomôcť Indii zmierniť tlak „spôsobený pokusom Iránu získať globálnu energetickú prevahu“. Irán je konca februára terčom amerických a izraelských útokov, na ktoré odpovedá odvetnými údermi na Izrael a ďalšie štáty v regióne.

Vojna na Blízkom východe ovplyvnila produkciu a distribúciu ropy a zemného plynu a lodná doprava cez strategický Hormuzský prieliv spájajúci Perzský záliv s Arabským morom sa podľa odhadu niektorých analytikov znížila o približne 90 percent.

USA dlhodobo tlačili na Indiu, aby znížila nákupy ruskej ropy. Po vpáde ruských síl na Ukrajinu bola India najväčším odberateľom ruskej ropy po mori, ale v januári 2026 jej rafinérie pod tlakom USA začali nákupy obmedzovať. Vďaka tomu sa Naí Dillí vyhlo potenciálnemu americkému dovoznému clu vo výške 25 percent a vznikol krátkodobý obchodný rámec s Washingtonom.

