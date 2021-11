USA uistili Poľsko o silnej podpore v spore s Bieloruskom

Washington 25. novembra (TASR) - Poradca amerického prezidenta Joea Bidena pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan informoval v stredu Varšavu o tom, že USA pevne stoja za Poľskom v jeho spore s Bieloruskom týkajúcom sa migračnej krízy.



Sullivan vyjadril v telefonáte so šéfom poľského úradu pre národnú bezpečnosť Pawelom Solochom "silnú podporu Poľsku čeliacemu zo strany režimu (bieloruského prezidenta) Lukašenka krokom, ktoré zapríčinili migračnú krízu". Uvádza sa to vo vyhlásení Bieleho domu, z ktorého citovala agentúra AFP.



Sullivan v telefonickom rozhovore zdôraznil tiež "silnú bilaterálnu spoluprácu" USA a Poľska v "otázkach obrany", pričom privítal "pretrvávajúce úsilie zamerané na posilnenie odstrašujúceho postoja NATO". Dvojica sa podľa Bieleho domu rozprávala aj o "vojenských aktivitách Ruska pri hraniciach s Ukrajinou".



Migranti do Poľska, rovnako aj do Litvy a Lotyšska, začali prichádzať po tom, ako bieloruský líder Alexandr Lukašenko koncom mája avizoval, že Minsk im už nebude brániť v ceste do EÚ cez svoje územie, čím reagoval na sprísnené sankcie Západu.



EÚ tvrdí, že Lukašenkov režim odvtedy vysiela migrantov na hranice zmienených krajín zámerne, aby tak spôsobil chaos a spory v Únii. Lukašenko to popiera.



Minsk pritom podľa Varšavy sľubuje migrantom z blízkovýchodných krajín, že prechodom cez Poľsko sa ľahko dostanú do EÚ. Varšava tiež tvrdí, že v pokusoch o destabilizáciu Únie takouto zámernou podporou migrácie Minsku pomáha Moskva.



Poľsko na prílev migrantov zareagovalo vyslaním tisícov vojakov do pohraničnej oblasti, zavedením výnimočného stavu, ako aj rýchlym stavaním plotu z ostnatého drôtu. Avizovalo tiež, že v decembri chce začať na hraniciach stavať múr, pričom jeho stavbu plánuje dokončiť v prvej polovici budúceho roku.