USA uistili, že s Ruskom rokovali iba o prepustení Grinerovej

Washington 8. decembra (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok uistili spojencov vrátane Ukrajiny, že dohoda s Ruskom o prepustení basketbalistky Brittney Grinerovej bola "cielená" a nezahŕňala ďalšie spory. Uviedol to vysokopostavený americký predstaviteľ, ktorý si želal ostať v anonymite. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Boli to veľmi cielené, veľmi sústredené rokovania," povedal predstaviteľ. Dodal, že o výsledku rozhovorov informovali kľúčových partnerov vrátane Ukrajiny. "Aj oni pochopili, že ide len o jednu vec – o vyriešenie prípadu neoprávneného zadržania," uviedol.



Rusko prepustilo Grinerovú výmenou za obchodníka so zbraňami Viktora Buta, prezývaného "Obchodník so smrťou", ktorý si odpykával trest v USA. "(Grinerová) je v bezpečí, je v lietadle na ceste domov," povedal americký prezident Joe Biden.



Dvojnásobnú olympijskú víťazku Grinerovú (32) v Rusku zadržali vo februári, keď pri colnej kontrole na moskovskom letisku v jej batožine našli konopný olej do elektronických cigariet.



Výmena Grinerovej a Buta sa uskutočnila na letisku v hlavnom meste Spojených arabských emirátov (SAE) Abú Zabí, oznámilo vo štvrtok ruské ministerstvo zahraničných vecí.



Biden po výmene väzňov povedal, že USA nezabúdajú ani na bývalého príslušníka námornej pechoty Paula Whelana a nikdy sa nevzdajú snáh o jeho prepustenie. Nemenovaný vysokopostavený americký predstaviteľ novinárom povedal, že s Whelanom vo štvrtok o prepustení Grinerovej hovoril predstaviteľ Bidenovej administratívy.



Whelana, ktorý má americký, britský, kanadský aj írsky pas, v júni 2020 odsúdili za špionáž na 16 rokov väzenia s vysokým stupňom stráženia.