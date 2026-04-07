USA ukončili dohody na ochranu transrodových študentov
Ukončenie dohôd o občianskych právach je nezvyčajným krokom, no Trumpova administratíva to už v minulosti urobila aj v iných prípadoch.
Autor TASR
Washington 7. apríla (TASR) - Americké ministerstvo školstva v pondelok oznámilo, že ukončilo dohody s piatimi školskými obvodmi a jednou školou, ktoré mali za cieľ chrániť práva transrodových študentov. Toto rozhodnutie ruší viaceré ich povinnosti, napríklad školenia pedagógov o rešpektovaní preferovaného mena či umožnenie študentom používať toalety zodpovedajúce ich rodovej identite, informuje agentúra AP, píše TASR.
Počas funkčného obdobia administratív prezidentov USA Joea Bidena a Baracka Obamu ministerstvo zakazovalo diskrimináciu vo vzdelávaní na základe pohlavia a chránilo transrodových a gay študentov.
Administratíva prezidenta Donalda Trumpa však začala postihovať školy, ktoré sa snažili prispôsobiť podmienky študentom podľa ich rodovej identity, píše AP. V Kalifornii a Minnesote podala žaloby voči štátnym politikám umožňujúcim transrodovým žiakom zúčastňovať sa na medziškolských športových súťažiach a začala vyšetrovať dodržiavanie občianskych práv na školách a univerzitách pre ich politiku voči transrodovým študentom.
Tajomníčka ministerky školstva pre občianske práva Kimberly Richeyová tvrdí, že tento krok je výsledkom snahy zabrániť transrodovým študentom, aby boli súčasťou dievčenských a ženských športových tímov, a ich prístupu do spoločných šatní. „Dnes Trumpova administratíva odstraňuje zbytočné a nezákonné bremená, ktoré školám naložili predchádzajúce administratívy v úsilí o radikálnu transrodovú agendu,“ uviedla vo vyhlásení.
Ukončenie dohôd o občianskych právach je nezvyčajným krokom, no Trumpova administratíva to už v minulosti urobila aj v iných prípadoch. Minulý rok ministerstvo školstva ukončilo jednu dohodu týkajúcu sa odstránenia kníh z jednej zo školských knižníc v štáte Georgia, a inú zameranú na prísne disciplinárne opatrenia a nerovné vzdelávacie príležitosti pre domorodých študentov v Južnej Dakote.
Shiwali Patelová, ktorá je riaditeľkou pre spravodlivosť vo vzdelávaní Národného centra pre práva žien, hovorí, že stiahnutie dohôd je krokom späť v ochrane zraniteľných skupín študentov. „Je to súčasť útoku Trumpovej administratívy na vzdelávanie a na tých, ktorí sú najzraniteľnejší pri diskriminácii a obťažovaní, vrátane transrodových študentov,“ povedala. „Ich zámer zrušiť ochranu týchto ľudí je jasný,“ dodala.
Na základe dohody, ktorú školský obvod v Delaware uzavrel ešte s Obamovou administratívou, mali byť transrodoví žiaci chránení pred diskrimináciou a malo im byť umožnené používať toalety zodpovedajúce ich rodovej identite. Vo februári však ministerstvo zaslalo obvodu list, v ktorom oznámilo jej stiahnutie. Úrad pritom išiel ešte ďalej a požadoval, aby obvod zrušil aj ochranné opatrenia proti diskriminácii týchto študentov. Školská rada tak na konci marca hlasovala za zmenu pravidiel pre transrodové deti, aby vyhovovali požiadavkám administratívy prezidenta.
Trump sa od svojho návratu do Bieleho domu pred viac ako rokom zameral na práva transrodových ľudí rôznymi spôsobmi a nielen na školách, pripomína AP. Snažil sa zakázať účasť transrodových žien a dievčat na ženských športových súťažiach, žaloval štáty, ktoré mu nevyhoveli, blokoval možnosť transrodovým a nebinárnym osobám vybrať si pohlavie v osobných dokladoch a administratíva sa snažila zabrániť aj potvrdzovaniu rodovej identity osobám mladším ako 19 rokov.
