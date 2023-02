USA ukončili vyťahovanie trosiek zostreleného čínskeho balóna z oceánu

Washington 17. februára (TASR) - Spojené štáty ukončili vyťahovanie zvyškov obrovského balóna, ktorý zostrelili do oceánu pri pobreží štátu Južná Karolína. Analýza trosiek zatiaľ podporuje záver, že to bol čínsky špionážny balón. V piatok o tom informovali predstavitelia USA, na ktorých sa odvolala tlačová agentúra AP.



USA sú podľa týchto predstaviteľov presvedčené, že námorné sily, pobrežná stráž a Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) zozbierali z dna Atlantického oceánu všetky trosky balóna.



Severné velenie USA (NORTHCOM) v oznámení napísalo, že operácie vyťahovania trosiek sa skončili vo štvrtok a že posledné kusy sú na ceste do laboratória FBI v americkom štáte Virgínia, kde ich budú analyzovať. Velenie dodalo, že obmedzenia pohybu vo vzdušnom priestore a v prímorskej oblasti pri pobreží Južnej Karolíny už zrušili.



Oznámením sa ukončili tri dramatické týždne, počas ktorých americké bojové lietadlá zostrelili štyri lietajúce objekty – spomínaný veľký čínsky balón a tri oveľa menšie objekty nad Kanadou, Aljaškou a Hurónskym jazerom. Išlo o prvé známe prípady zostrelenia nepovolených objektov v čase mieru vo vzdušnom priestore USA.



Predstavitelia takisto uviedli, že pátranie po malom lietajúcom objekte, ktorý bol zostrelený nad Hurónskym jazerom, sa zastavilo a nič z tohto objektu sa nenašlo. Predstavitelia sa vyjadrili k vojenským operáciám pod podmienkou zachovania anonymity.