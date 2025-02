USA: Ukrajina čoskoro podpíše dohodu o jej nerastných surovinách

Washington/Kyjev 21. februára (TASR) - Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Mike Waltz v piatok vyhlásil, že Kyjev dohodu o nerastných surovinách na Ukrajine podpíše v najbližšej dobe. Pôvodný návrh Bieleho domu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zamietol pre jeho prílišné zameranie na záujmy USA a nedostatočné bezpečnostné záruky pre Kyjev. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



"Pozrite, tu je základ, prezident Zelenskyj túto dohodu podpíše a uvidíte, že vo veľmi krátkom čase, a to je pre Ukrajinu dobré," povedal Waltz na Konferencii konzervatívnej akcie (CPAC), ktorá sa v týchto dňoch koná neďaleko Washingtonu.



Pôvodný návrh dohody hovoril o tom, že Washington by získal 50 percent ukrajinských nerastných surovín - medzi nimi grafit, urán, titán a lítium, ktoré je kľúčovou zložkou batérii do elektrických vozidiel.



Trumpov osobitný vyslanec pre Ukrajinu a Rusko Keith Kellogg sa vo štvrtok stretol so Zelenským s cieľom prediskutovať detaily novej verzie dohody, ako aj prípadný mier s Moskvou. Rozhovor ukrajinský prezident označil za "dobrý a plný detailov".