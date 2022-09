USA uľahčia Iráncom prístup k nezávislému spravodajstvu na internete

Washington 23. septembra (TASR) - Spojené štáty v piatok oznámili, že s cieľom uľahčiť v Iráne prístup k nezávislému spravodajstvu prostredníctvom internetu dovolia americkým firmám zo sektoru IT rozšíriť svoje aktivity v tejto krajine. V Iráne tak budú mať možnosť ponúkať viac internetových služieb než doteraz. Týkať sa to má sociálnych médií, videokonferenčného softwaru či cloudových služieb. TASR správu prevzala z agentúr DPA a AFP.



Po demonštráciách, ktoré nasledovali po úmrtí 22-ročnej Mahsá Amíníovej vo väzbe iránskej mravnostnej polície, pristúpil Teherán k zablokovaniu prístupu na internet. Spojené štáty uviedli, že Irán sa tak snažil "zabrániť svetu, aby videl násilné zásahy voči mierumilovným demonštrantom".



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v piatok vysvetlil, že najnovšie rozhodnutie Washingtonu má "pôsobiť proti úsiliu iránskej vlády vykonávať dozor nad svojimi občanmi a cenzurovať ich".



Amíníovú minulý týždeň zadržala mravnostná polícia v Teheráne za údajné porušenie pravidiel obliekania. Podľa aktivistov mladú ženu bili príslušníkmi mravnostnej polície do hlavy obuškom a hlavu jej udreli o kapotu vozidla. Miestne úrady však tvrdia, že zomrela prirodzenou smrťou.



Mahsá Amíníová zomrela po troch dňoch v kóme v nemocnici, jej smrť úrady oznámili minulý piatok. Okrem vlny kritiky zo zahraničia to vyvolalo aj pouličné protesty v Teheráne a ďalších iránskych mestách. Pri zásahoch bezpečnostných zložiek zahynuli podľa aktivistov už desiatky ľudí.