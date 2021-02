Úlomky z horiaceho lietadla dopadli do obytnej štvrte neďaleko Denveru

Denver 21. februára (TASR) - Kusy lietadla, ktorého motor začal horieť krátko po jeho štarte z medzinárodného letiska v Denveri, dopadli do obývanej oblasti neďaleko tohto hlavného mesta amerického štátu Colorado. Okrem materiálnych škôd neboli hlásené nijaké zranenia, informovali svetové agentúry s odvolaním miestne médiá.



Boeing 777-220 spoločnosti United Airlines s 231 cestujúcimi a desiatimi členmi posádky mal namierené do Honolulu na Havajských ostrovoch. Niekoľko minút po štarte pilot hlásil výpadok pravého motora a rozhodol sa vrátiť do Denveru. Na videozázname zhotovenom jedným z cestujúcich je vidieť, že z horiaceho motora odpadol kryt.



Uvoľnené kusy z lietadla dopadli do denverského predmestia Broomfield. Veľká kovová obruč skončila na pickupe miestneho obyvateľa Kirbyho Klementsa, iný kus prerazil strechu na dome jeho suseda. Ďalšie úlomky sa našli na športovisku v miestnom parku a ďalších miestach.



Spoločnosť United Airlines oznámila, že lietadlo bezpečne pristálo v Denveri. Väčšina cestujúcich odletela do Honolulu iným lietadlom. Tí, ktorí nechceli pokračovať v ceste, boli ubytovaní v hoteli.



Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) uviedol, že sa začalo vyšetrovanie incidentu. Polícia v Broomfielde vyzvala obyvateľov, aby sa nedotýkali úlomkov, inak by mohli mariť vyšetrovanie.