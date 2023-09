USA umožnia Izraelčanom bezvízový styk

Washington 27. septembra (TASR) - Spojené štáty v stredu oznámili, že umožnia občanom Izraela bezvízový styk a splnia tak dlhoročné želanie svojho spojenca. Washington dospel k záveru, že Izrael zmiernil diskrimináciu amerických Arabov. Toto hodnotenie však odmietajú niektorí zákonodarcovia a aktivisti. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Od konca novembra budú Izraelčania z hľadisku vstupu na americkú pôdu v rovnakej skupine ako občania väčšiny západných krajín. Pre pobyt do 90 dní nebudú potrebovať vízum, v prípade slovenských občanov to takto funguje od novembra 2008.



"Pracovali sme na tom roky, takmer desaťročie," vyhlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu a bývalý veľvyslanec vo Washingtone. "Rád by som sa poďakoval prezidentovi USA Joeovi Bidenovi za podporu tejto iniciatívy, ktorá ešte viac posilní vzťahy medzi ľuďmi oboch našich krajín," dodal.



Bidenova administratíva reagovala na júlový sľub Izraela, že bude pristupovať rovnako ku všetkým držiteľom amerického pasu a nebude diskriminovať Američanov palestínskeho alebo arabského pôvodu.



Bezvízové cestovanie predstavuje "rozhodujúci krok dopredu v našom strategickom partnerstve s Izraelom, ktorý posilní dlhodobé prepojenia medzi našimi ľuďmi a spoluprácu v ekonomike a bezpečnostnej oblasti", uviedol americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Prinesie to väčšiu "slobodu pohybu" pre amerických občanov, ktorí žijú na palestínskych územiach alebo sú tam na návšteve.



Americký predstaviteľ na brífingu s novinármi trval na tom, že nejde o "láskavosť" voči Izraelu, ale o pokrok v riešení tohto problému.



Palestínsky minister sociálnych vecí Ahmad Madždalání vyhlásil, že rozhodnutie USA "vyzerá ako odmena" za to, že Izrael povoľuje palestínskym Američanom vstup na svoje územie. "Toto tiež potvrdzuje, že Amerika stojí pri Izraeli celý čas," povedal pre AFP.



Mnoho kongresmanov za Demokratickú stranu vyzvalo Blinkena, aby tento krok neschválil a radšej vyvinul tlak na väčšiu zmenu.



"Je jasné, že Izrael úplne nespĺňa tento zákon, pretože ten si vyžaduje recipročný prístup ku všetkým občanom USA," uvádza sa v liste podpísanom 15 senátormi vrátane Chrisa Van Hollena, Briana Schatza a Bernieho Sandersa.