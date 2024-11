USA umožnia Ukrajine používať americké nášľapné míny

Washington 20. novembra (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena umožní Ukrajine používať nášľapné míny dodané USA, aby jej pomohla spomaliť postup Ruska vo vojne. Oznámil to v stredu americký minister obrany Lloyd Austin, TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Austin počas návštevy Laosu povedal, že rozhodnutie Washingtonu o použití protipechotných mín nasleduje po zmene ruskej taktiky. Ukrajina "potrebuje veci, ktoré jej môžu pomôcť spomaliť úsilie zo strany Rusov", pripomenul. Ruská armáda už niekoľko mesiacov pomaly postupuje v Doneckej oblasti a približuje sa k strategickému mestu Pokrovsk.



Charitatívne organizácie a aktivisti dlhodobo kritizujú používanie nášľapných mín ako nebezpečenstvo pre civilistov, často aj dlhé roky po skončení bojov. Austin s ich kritikou nesúhlasí, píše AP.



"Míny, ktoré by sme im chceli poskytnúť, by neboli trvalé, vieme kontrolovať, kedy sa samy aktivujú, kedy sa samy odpália, a preto sú nakoniec oveľa bezpečnejšie ako tie, ktoré si sami vyrábajú," povedal Austin.



Rozbuška v takomto type mín je aktivovaná batériou, po jej vybití nie sú míny schopné vybuchnúť, a preto sú pre civilistov bezpečnejšie.



Spojené štáty už dodávajú Ukrajine protitankové míny. Protipechotné míny používa aj ruská armáda a Ukrajina si v súčasnosti vyrába vlastné protipechotné míny.



Americké médiá v nedeľu informovali, že Biden povolil Ukrajine útočiť americkými raketami dlhého doletu na vojenské ciele hlboko v ruskom vnútrozemí. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že Kyjev tieto rakety použil pri útoku v noci na utorok.



Len dva dni po medializácii týchto informácií ruský prezident Vladimir Putin schválil novú jadrovú doktrínu. Podľa nej by Rusko mohlo zvážiť použitie jadrových zbraní v prípade útoku konvenčnými raketami podporovanom jadrovou mocnosťou.