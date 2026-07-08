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USA umožnia Ukrajine vyrábať rakety pre systémy Patriot, oznámil Trump
Trump na stretnutí s ukrajinským prezidentom vyhlásil, že Kyjev aj Moskva by uvítali ukončenie vojny na Ukrajine.
Autor TASR,aktualizované
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Ankara 8. júla (TASR) - Spojené štáty vydajú Ukrajine licenciu na výrobu rakiet pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot, oznámil americký prezident Donald Trump v stredu na stretnutí so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským v Ankare. Šéf Bieleho domu zároveň vyjadril presvedčenie, že ako Ukrajina, tak aj Rusko chcú vojnu ukončiť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Udelíme vám licenciu na výrobu rakiet Patriot. To je celkom fajn. Takto sa nebudete môcť sťažovať, že vám ich nedávame dosť,“ povedal Trump Zelenskému, ktorého zároveň pochválil a uviedol, že vo vojne proti Rusku „odvádza úžasnú prácu“ a pracuje „veľmi efektívne“. Lídri sa stretli popri summite Severoatlantickej aliancie (NATO).
Ukrajina dlhodobo žiada spojencov o posilnenie svojej protivzdušnej obrany, konkrétne o dodávky rakiet pre systémy Patriot. Zelenskyj výzvu zopakoval aj na zasadnutí lídrov NATO v Turecku. Pre Ukrajinu sú podľa neho v súčasnosti najväčším problémom ruské balistické rakety, ktoré v posledných dňoch opakovane zasiahli Kyjev.
Rakety Patriot, o ktoré nemá záujem len Ukrajina, sú podľa AP drahé, veľmi žiadané a ich výroba trvá dlho. Kyjev ich má v súčasnosti kritický nedostatok. Zároveň sú v jeho arzenále jedinou zbraňou, ktorá dokáže s vysokou úspešnosťou zostreliť balistické rakety.
Trump na stretnutí s ukrajinským prezidentom vyhlásil, že Kyjev aj Moskva by uvítali ukončenie vojny na Ukrajine, avšak Zelenskyj aj ruský prezident Vladimir Putin sú „nároční“. Oboch označil za „tvrdé oriešky“.
Zelenskyj už skôr povedal, že Ukrajina má potrebné znalosti na výrobu obranných striel a keby získala americkú licenciu na výrobu rakiet pre systémy Patriot, stačilo by to „nielen na obranu Ukrajiny, ale aj na pomoc partnerom, ktorí ich potrebujú“.
Trump počas stretnutia so Zelenským uviedol, že ešte v stredu večer 8. júla plánuje telefonický rozhovor s Putinom. „Dnes sa budeme rozprávať“, citovala amerického prezidenta agentúra TASS.
Šéf Bieleho domu zároveň vyhlásil, že v procese riešenia situácie na Ukrajine bol dosiahnutý počas posledných týždňov „veľký progres“. Ukrajinské útoky hlboko v ruskom vnútrozemí sú podľa Trumpa eskaláciou, ale mohli by prispieť k ukončeniu konfliktu. „Je to eskalácia, ale taká, ktorá by mohla viesť k ukončeniu (vojny),“ povedal.
„Udelíme vám licenciu na výrobu rakiet Patriot. To je celkom fajn. Takto sa nebudete môcť sťažovať, že vám ich nedávame dosť,“ povedal Trump Zelenskému, ktorého zároveň pochválil a uviedol, že vo vojne proti Rusku „odvádza úžasnú prácu“ a pracuje „veľmi efektívne“. Lídri sa stretli popri summite Severoatlantickej aliancie (NATO).
Ukrajina dlhodobo žiada spojencov o posilnenie svojej protivzdušnej obrany, konkrétne o dodávky rakiet pre systémy Patriot. Zelenskyj výzvu zopakoval aj na zasadnutí lídrov NATO v Turecku. Pre Ukrajinu sú podľa neho v súčasnosti najväčším problémom ruské balistické rakety, ktoré v posledných dňoch opakovane zasiahli Kyjev.
Rakety Patriot, o ktoré nemá záujem len Ukrajina, sú podľa AP drahé, veľmi žiadané a ich výroba trvá dlho. Kyjev ich má v súčasnosti kritický nedostatok. Zároveň sú v jeho arzenále jedinou zbraňou, ktorá dokáže s vysokou úspešnosťou zostreliť balistické rakety.
Trump na stretnutí s ukrajinským prezidentom vyhlásil, že Kyjev aj Moskva by uvítali ukončenie vojny na Ukrajine, avšak Zelenskyj aj ruský prezident Vladimir Putin sú „nároční“. Oboch označil za „tvrdé oriešky“.
Zelenskyj už skôr povedal, že Ukrajina má potrebné znalosti na výrobu obranných striel a keby získala americkú licenciu na výrobu rakiet pre systémy Patriot, stačilo by to „nielen na obranu Ukrajiny, ale aj na pomoc partnerom, ktorí ich potrebujú“.
Trump počas stretnutia so Zelenským uviedol, že ešte v stredu večer 8. júla plánuje telefonický rozhovor s Putinom. „Dnes sa budeme rozprávať“, citovala amerického prezidenta agentúra TASS.
Šéf Bieleho domu zároveň vyhlásil, že v procese riešenia situácie na Ukrajine bol dosiahnutý počas posledných týždňov „veľký progres“. Ukrajinské útoky hlboko v ruskom vnútrozemí sú podľa Trumpa eskaláciou, ale mohli by prispieť k ukončeniu konfliktu. „Je to eskalácia, ale taká, ktorá by mohla viesť k ukončeniu (vojny),“ povedal.