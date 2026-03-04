< sekcia Zahraničie
USA umožnili rodinám diplomatov opustiť Omán, Cyprus a Saudskú Arábiu
Irán podniká odvetné útoky v reakcii na americko-izraelské letecké údery.
Autor TASR
Washington 4. marca (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí USA udelilo svojim zamestnancom, ktorých práca v súčasnosti nie je nevyhnutná a rodinám diplomatov v Saudskej Arábii, Ománe a na Cypre povolenie opustiť tieto krajiny. V utorok to oznámili tamojšie americké veľvyslanectvá. Irán medzitým podniká odvetné útoky v reakcii na americko-izraelské letecké údery, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Ministerstvo „povolilo zamestnancom americkej vlády, ktorí nie sú nevyhnutní, a ich rodinným príslušníkom opustiť“ Saudskú Arábiu a Omán „z bezpečnostných dôvodov“, upresnili veľvyslanectvá v Rijáde a Maskate. Povolenie na odchod dostala aj časť diplomatického personálu a rodiny diplomatov na Cypre, oznámilo tamojšie veľvyslanectvo Spojených štátov. Americkým občanov odporučilo zvážiť cestu na tento ostrov.
Omán, ktorý sprostredkovával rozhovory medzi USA a Iránom o jadrovom programe Teheránu, vyzval na prímerie vo vojne, zatiaľ čo Rijád odsúdil iránske útoky. Agentúra AFP pripomína, že Saudská Arábia musela pre údery zavrieť v utorok miestne veľvyslanectvo USA.
Americké ministerstvo zahraničných vecí už skôr oznámilo, že zvýšilo stupeň bezpečnostného rizika pre Jordánsko, Omán, Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty. Americkí občania dostali výzvu na evakuáciu z väčšiny krajín v tejto oblasti.
Zamestnanci, ktorých práca v súčasnosti nie je nevyhnutná, môžu s rodinami opustiť aj konzuláty v pakistanskom Karáči a Láhaure. Došlo k tomu po tom, čo zahynulo desať ľudí a ďalších 60 utrpelo zranenia počas nedeľňajších protestov po zabití iránskeho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Podľa Spojených štátov sa nič nezmenilo pre veľvyslanectvo USA v pakistanskej metropole - Islamabade, píše portál Al-Džazíra.
