Sobota 25. apríl 2026
USA umožnili Venezuele zaplatiť obhajobu prezidenta Madura

Cestujúci jazdia autobusom okolo nápisu na stene vyzývajúceho na prepustenie venezuelského prezidenta Nicolása Madura po jeho zadržaní americkými jednotkami vo venezuelskej metropole Caracas 8. januára 2026. Foto: TASR/AP

Podľa piatkového podania obhajoba berie na vedomie výnimku zo sankcií a nateraz sťahuje svoj návrh na zrušenie obvinení.

Autor TASR
New York 25. apríla (TASR) - Spojené štáty umožnili Venezuele zaplatiť obhajobu jej prezidenta Nicolása Madura, ktorý sa po odvlečení z krajiny americkými špeciálnymi jednotkami postavil pre súd v New Yorku. Spolu so svojou manželkou Celiou Floresovou je obvinený z pašovania drog a ďalších trestných činov. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Maduro a Floresová požiadali federálneho sudcu Alvina Hellersteina, aby zamietol obvinenia voči nim, pretože im americké sankcie znemožňujú použiť venezuelské verejné prostriedky na obhajobu. To údajne porušuje ich právo na advokáta podľa šiesteho dodatku americkej ústavy. Ich právnici tvrdia, že obhajobu si nemôžu zaplatiť sami.

V piatok newyorský prokurátor v súdnom podaní uviedol, že Úrad pre kontrolu zahraničných aktív ministerstva financií „vydal advokátom obžalovaných povolenia“, ktoré ich oprávňujú „prijímať platby od venezuelskej vlády“. Finančné prostriedky nesmú pochádzať z predaja venezuelskej ropy, ktorý podlieha regulácii USA.

Podľa piatkového podania obhajoba berie na vedomie výnimku zo sankcií a nateraz sťahuje svoj návrh na zrušenie obvinení.

AFP pripomína, že Maduro sa označuje za „vojnového zajatca“ a vyhlásil, že je nevinný.
