Úmrtia po predávkovaní drogami v USA dosiahli vlani nové maximum

Washington 20. mája (TASR) - Podľa údajov amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) zomrelo v roku 2022 v Spojených štátoch na predávkovanie drogami takmer 110.000 ľudí. TASR informuje podľa správy CDC a televízie CNN.



Počet úmrtí z predávkovania drogami prudko vzrástol najmä počas prvých dvoch rokov pandémie koronavírusu. Predbežné údaje za rok 2022 naznačujú, že ich počet sa ustálil (109.680 úmrtí), no stále to je viac ako v roku 2021 (109.179 úmrtí).



Významným faktorom v USA sa stal syntetický opioid fentanyl, ktorý zapríčinil vyše 75.000 úmrtí. To sú viac ako dve tretiny všetkých úmrtí z predávkovania. Úmrtia detí po predávkovaní fentanylom sa medzi rokmi 2013 a 2021 zvýšili dokonca viac ako 30-násobne.



Medzi užívateľmi sú čoraz populárnejšie aj psychostimulačné drogy ako metamfetamín a kokaín. Podľa údajov CDC oba typy drog zapríčinili viac ako štvrtinu všetkých úmrtí z predávkovania v roku 2022.



Konečné údaje o úmrtiach z predávkovania drogami budú k dispozícii až po niekoľkých mesiacoch, pretože CDC štatistiku spresňuje podľa preverovania úmrtných listov a zdravotníckych záznamov.



Bidenova administratíva podniká kroky, aby zabránila ďalším úmrtiam z predávkovania, uviedol vo vyhlásení Rahul Gupta, riaditeľ Úradu pre národnú politiku kontroly drog v Bielom dome.



"Rozšírili sme liečbu na milióny Američanov, zlepšujeme prístup k naloxónu na zvrátenie predávkovania a bojujeme proti všetkým častiam nezákonného dodávateľského reťazca fentanylu," povedal.