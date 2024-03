USA: Únik nahrávky z Nemecka je pokus Ruska rozdeliť spojencov Kyjeva

Washington 4. marca (TASR) - Biely dom v pondelok označil uniknutý záznam rozhovoru vysokopostavených predstaviteľov nemeckej armády o vojne na Ukrajine za "transparentný pokus" zo strany Ruska zasiať rozkol medzi západných spojencov Kyjeva. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Je to priehľadný pokus Rusov pokúsiť sa zasiať nezhody a pokúsiť sa ukázať rozkol, aby to vyzeralo, že Západ nie je jednotný," uviedol poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby.



Manažérka prokremeľského média Russia Today (RT) Margarita Simonjanová v piatok zverejnila 38-minútovú zvukovú nahrávku, o ktorej tvrdí, že na nej predstavitelia nemeckej armády diskutujú o vojenských úderoch na Moskvou anektovaný ukrajinský Krymský polostrov.



Diskusie vysokopostavených predstaviteľov nemeckých vzdušných síl zachytené na nahrávke sa týkali možného použitia striel Taurus nemeckej výroby ukrajinskými silami a jeho možných dôsledkov, spresňuje AFP. Medzi ďalšími témami bolo cielenie týmito strelami na kľúčový most spájajúci Ruskom okupovaný Krym s ruskou pevninou nad Kerčským prielivom.



Kyjev dlhodobo žiada od Nemecka dodanie striel Taurus s doletom do 500 kilometrov. Nemecký kancelár Olaf Scholz to doteraz odmietal pre obavy, že by to mohlo viesť k eskalácii konfliktu.