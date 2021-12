USA upozornili na prípady rasového profilovania cudzincov v Japonsku

Tokio 6. decembra (TASR) - Veľvyslanectvo Spojených štátov v Tokiu upozornilo v pondelok prostredníctvom sociálnej siete na podozrivé prípady tzv. rasového profilovania cudzincov japonskou políciou. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Americké veľvyslanectvo dostalo hlásenia o podozrivých prípadoch rasového profilovania cudzincov, ktorých zastavila a prehľadala japonská polícia. Viacerých zadržali, vypočúvali a prehľadali," uviedlo veľvyslanectvo na Twitteri. Podľa americkej diplomatickej misie by občania USA mali preto so sebou nosiť doklad o povolení na pobyt a v prípade zadržania japonskou stranou kontaktovať americký konzulát.



Ako uvádza Reuters, zo strany USA, ktoré sú blízkym spojencom Japonska, ide o netradičný krok.



Japonsko je z hľadiska etnicity pomerne homogénnou krajinou, pričom niektorí ľudia pripisujú rastúcu kriminalitu imigrantom. V krajine vychádzajúceho slnka je však zahraničná pracovná sila vzhľadom na starnutie a vymieranie tamojšej populácie čoraz viac potrebná.



V reakcii na tvít amerického veľvyslanectva hovorca japonskej vlády Hirokazu Macuno uviedol, že polícia pristupuje k profilácii podozrivých osôb na základe rôznych faktorov, no nikdy nie na základe ich etnickej príslušnosti alebo národnosti.



Podľa Naomi Kawaharovej z hnutia Japan for Black Lives (Japonsko za životy černochov) nie je rasové profilovanie policajtmi v Japonsku ničím výnimočným – obzvlášť ak ide o cudzincov či ľudí, ktorí nemajú obidvoch rodičov Japoncov.



"Mala som priateľa, ktorého polícia za šesť rokov, čo tu žil, vypočula viac ako 30-krát. Niekedy to bolo pred jeho domom, keď sa chystal venčiť psa," povedala Kawaharová agentúre Reuters o svojom afroamerickom priateľovi, ktorý sa pred niekoľkými rokmi z Japonska odsťahoval.



Ako pripomína Reuters, Japonsko pre šírenie novoobjaveného koronavírusového variantu omikron zaviedlo nedávno na svojich štátnych hraniciach jedny z najprísnejších opatrení na svete, keď zakázalo vstup do krajiny všetkým cestujúcim zo zahraničia.