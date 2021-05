USA upozornili na prípady zápalu srdcového svalu u zaočkovaných ľudí

Washington 23. mája (TASR) - U viacerých tínedžerov a mladších dospelých v USA zaznamenali po zaočkovaní vakcínou proti koronavírusu zápal srdcového svalu. Vyplýva to zo správy poradného výbor amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), o ktorej v nedeľu informovala agentúra Reuters.



Poradný výbor CDC vo vyjadrení z 17. mája uvádza, že preštudoval viacero správ o tom, že u niekoľko mladých ľudí, ktorí boli zaočkovaní vakcínou proti koronavírusu, sa prejavila myokarditída, teda zápalové ochorenie srdcového svalu, približuje Reuters. Išlo najmä o adolescentov a mladších dospelých mužského pohlavia.



Poradný výbor neuviedol, u koľkých ľudí sa zápal srdcového svalu prejavil, podľa CDC však nejde o nadpriemerne vysoký počet prípadov. Členovia poradného výboru však chceli poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na takúto "možnú nežiadúcu udalosť" upozorniť, citoval Reuters z ich vyjadrenia.



Podľa výboru CDC spomínané ochorenie často prejde bez komplikácií a môže ho spôsobiť množstvo rozličných vírusov, avšak odporučil rozsiahlejšie prešetrenie týchto prípadov, približuje Reuters.



CDC tiež informovalo, že prípady zvyčajne zaznamenalo do štyroch dní od podania mRNA vakcíny - avšak nešpecifikovalo, o ktorú očkovaciu látku v jednotlivých prípadoch šlo. Ako pripomína Reuters, USA doteraz schválili použitie dvoch mRNA vakcín - od americkej firmy Moderna a od americko-nemeckého konzorcia Pfizer/BioNTech.



Izraelské ministerstvo zdravotníctva v apríli informovalo, že preveruje prípady zápalového ochorenia srdcového svalu v spojitosti s očkovacou látkou proti koronavírusu od spoločností Pfizer/BioNTech. Či však medzi nimi existuje nejaká súvislosť nateraz stále nie je jasné, píše Reuters.



Zápal srdcového svalu v Izraeli vtedy zaznamenali u "desiatok prípadov" z viac ako päť miliónov zaočkovaných osôb, a to najmä po podaní druhej dávky vakcíny, priblížil koordinátor izraelskej vlády pre boj proti pandémii COVID-19 Nachman Aš. Väčšinu prípadov zaznamenali u mladých mužov do 30 rokov.



Farmaceutická spoločnosť Pfizer následne pre Reuters uviedla, že tieto prípady eviduje. Zdôraznila však, že možné neželané vedľajšie účinky vakcíny pravidelne a dôkladne preverujú a dosiaľ neevidovali vyšší výskyt zápalu srdcového svalu, než sa priemerne objavuje v bežnej populácii.



CDC po správach izraelského rezortu zdravotníctva koncom apríla oznámilo, že súvis medzi zápalom srdcového svalu a zaočkovaním vakcínou proti koronavírus nevidí, dopĺňa Reuters.