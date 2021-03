USA upozornili na ruské weby, ktoré šíria dezinformácie o vakcínach

Washington 8. marca (TASR) - Spojené štáty upozornili na tri ruské webové stránky napojené na ruské tajné služby, ktoré podľa USA šíria dezinformácie o vakcínach od konzorcia Pfizer/BioNTech a od spoločnosti Moderna. Informovala o tom v nedeľu hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí, ktorú citovala agentúra Reuters.



Ruské weby podľa hovorkyne šíria viacero druhov dezinformácií o oboch vakcínach, medzinárodných organizáciách, vojenských konfliktoch, protestoch a ďalších záležitostiach.



Weby identifikovala sekcia amerického ministerstva zahraničných vecí (Global Engagement Center - GEC), ktorá má na starosti odhaľovanie dezinformácii a boj proti nim, píše Reuters.



GEC takisto nahlásila aj štvrtý web spravovaný ruskou armádou, ktorý je z veľkej časti neaktívny.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov šírenie článkov namierených proti západným vakcínam odmietol, píše na svojej webovej stránke denník The Wall Street Journal (WSJ). Ruské veľvyslanectvo vo Washingtone sa k situácii zatiaľ nevyjadrilo.



Vakcínu vyvinutú spoločnosťou Pfizer so sídlom v New Yorku a nemeckou spoločnosťou BioNTech, i vakcínu od americkej spoločnosti Moderna schválil americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v decembri minulého roka, pripomína Reuters.