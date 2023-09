USA upozornili, že Srbsko na hranici s Kosovom zhromažďuje vojakov

Washington 29. septembra (TASR) - Washington v piatok upozornil, že Srbsko na hraniciach s Kosovom zhromažďuje svoje ozbrojené sily. Zároveň vyzval Belehrad, aby ich stiahol a zabránil tak destabilizácii situácie po potýčkach kosovských policajtov so srbskými ozbrojencami. TASR o tom informuje na základe správy agentúr AFP a Reuters.



Hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby v piatok vyhlásil, že USA zaznamenali rozsiahle nasadenie vojakov pozdĺž srbskej hranice s Kosovom. Belehrad tam podľa neho nasadil delostrelectvo, tanky a mechanizované jednotky. "Vyzývame Srbsko, aby stiahlo tieto sily z hraníc," dodal.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vyzval srbského prezidenta Aleksandara Vučiča na "okamžitú deeskaláciu a návrat k dialógu". Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan zas hovoril s kosovským premiérom Albinom Kurtim.



Vučič priamo nepoprel, že Srbsko nahromadilo svoje jednotky na hranici, no odmietol tvrdenia, že srbské sily sú v pohotovosti.



Severoatlantická aliancia v reakcii na aktuálnu situáciu schválila zvýšenie počtu príslušníkov svojich mierových síl v Kosove známych ako KFOR, povedal Kirby bez ďalších detailov. Neskôr to potvrdil aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.



V nedeľu na severe Kosova ozbrojenci zastrelili policajta a na niekoľko hodín sa zabarikádovali v pravoslávnom kláštore v obci Banjska. Počas obliehania kosovská polícia zastrelila troch z nich.



Ide o najvážnejší incident za niekoľko uplynulých rokov a Kosovo obviňuje Srbsko z podpory ozbrojencov. Srbský prezident odmieta, že by sa Srbsko akokoľvek zapojilo do potýčok. Troch zabitých ozbrojencov označili v Srbsku za hrdinov a v stredu tam úrady vyhlásili štátny smútok.



Medzi Srbskom a Kosovom panujú napäté vzťahy už od konca 90. rokov, keď proti sebe bojovali srbské jednotky a albánski povstalci. Kosovo, kde žijú prevažne Albánci, vyhlásilo jednostranne nezávislosť od Srbska vo februári 2008, Belehrad ho však stále považuje za svoju provinciu. Z približne 1,8 milióna obyvateľov Kosova je asi 120.000 etnických Srbov.