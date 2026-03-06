< sekcia Zahraničie
USA upozorňujú na riziko útokov na hotely v irackom Kurdistane
Washington opäť vyzval Američanov, aby z tejto oblasti odišli.
Autor TASR
Bagdad 6. marca (TASR) - Spojené štáty v piatok varovali, že bojovníci podporovaní Iránom by mohli útočiť na hotely v irackom Kurdistane, ktoré navštevujú cudzinci. Washington opäť vyzval Američanov, aby z tejto oblasti odišli, informovala agentúra AFP, píše TASR.
„Občanom USA sa dôrazne odporúča, aby odišli hneď, ako to budú môcť bezpečne urobiť, a aby prehodnotili možnosti ubytovania, ak sa rozhodnú neodísť,“ uviedlo americké veľvyslanectvo v Bagdade vo svojom oznámení.
V rámci ozbrojeného konfliktu, ktorý vypukol 28. februára sériou koordinovaných izraelsko-amerických útokov na Irán, iránska armáda útočí na americké záujmy v regióne. Zintenzívnila aj útoky na exilové skupiny iránskych Kurdov po tom, ako sa v médiách objavili správy, že americký prezident Donald Trump chce kurdské oddiely zapojiť do boja proti Iránu. V tejto súvislosti sa objavili špekulácie, že Trump chce, aby sa iránski Kurdi v exile zapojili do vojny proti Iránu vyslaním svojich pozemných jednotiek. Biely dom poprel tvrdenia, že Trump zvažuje ich vyzbrojenie.
