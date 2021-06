USA upravia odporúčania pre podávanie mRNA vakcín dospievajúcim

Washington 23. júna (TASR) - Americké úrady plánujú aktualizovať odporúčania ohľadom podávania protikoronavírusových vakcín založených na technológii mRNA mladistvým a mladým dospelým. Oznámili to po stredajšom stretnutí expertov, ktorí informovali o možnej spojitosti medzi týmito vakcínami a veľmi zriedkavými prípadmi myokarditídy, a síce zápalového ochorenia srdcového svalu. Odborníci však zároveň dodali, že prínosy očkovania jasne prevažujú nad ich rizikami, píše agentúra AFP.



Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), ktoré zasadnutie expertov zvolalo, preskúmalo 323 potvrdených prípadov myokarditídy a perikarditídy (zápalového ochorenia osrdcovníka), ktoré sa po očkovaní vyskytli u osôb mladších ako 30 rokov.



V rámci 323 skúmaných prípadov bolo 309 pacientov hospitalizovaných, pričom 295 z nich medzičasom z nemocnice prepustili. Deviati sú stále hospitalizovaní, z toho dvaja na jednotke intenzívnej starostlivosti. V prípade zvyšných piatich nie sú známe údaje o priebehu ich liečby. Údaje sú aktuálne k 11. júnu, keď bolo ľuďom vo veku od 12 do 29 rokov podaných v USA dohromady viac ako 50 miliónov dávok mRNA vakcín od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna.



"Našťastie ide o mimoriadne zriedkavý jav. Ak aj nastane, priebeh je obyčajne mierny," uviedol po stretnutí expertov Henry Bernstein, pediater z Cohenovho detského zdravotného strediska (CCMC) v New Yorku. Dodal, že aj naďalej bude rodičom dôrazne odporúčať, aby svoje deti dali zaočkovať.



Ako uvádza AFP, podľa expertov sa prípady zápalov srdcového svalu po očkovaní vyskytujú prevažne u mužov. Väčšinu z nich pozorovali po podaní druhej dávky, pričom dosiaľ neboli hlásené nijaké úmrtia.



CDC a Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) však z ohľadom na túto skutočnosť plánujú aktualizovať odporúčania o podávaní vakcín mRNA adolescentom a mladým dospelým tak, aby upozorňovali na ich potenciálne riziká. Ak sa u osoby po prvej dávke prejaví perikarditída či myokarditída, prípadné podanie druhej dávky by mala konzultovať s lekárom, respektíve ho odložiť, uvádza sa podľa AFP v návrhu odporúčania.



Podľa AFP sa protikoronavírusové mRNA vakcíny preukázali ako mimoriadne účinné. V Spojených štátoch je vakcína od spoločnosti Pfizer povolená pre deti od 12 rokov, zatiaľ čo vakcínou od spoločnosti Moderna môžu v USA očkovať ľudí starších ako 18 rokov.