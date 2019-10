Úrady v USA nariadili evakuáciu 180.000 ľudí ohrozených požiarom

San Francisco 27. októbra (TASR) - V dôsledku rozsiahleho požiaru, ktorý sužuje americký štát Kalifornia, úrady v okrese Sonoma severne od San Francisca nariadili evakuovať 180.000 osôb. Podľa hasičov ide o najrozsiahlejšiu evakuáciu v histórii regiónu. Informovala o tom agentúra AP.



Požiar podľa hasičov sa rozšíril až na plochu 12.000 hektárov, pričom sa podarilo dostať pod kontrolu iba 10 percent horiaceho územia. Hasiči sa obávajú, že silný vietor rozšíri požiar až do husto obývaných oblastí.



Príčina požiaru zatiaľ nie je známa, avšak situáciu v tejto oblasti zhoršuje nárazový vietor s rýchlosťou až do 130 kilometrov za hodinu.



Živel podľa úradov zničil už 77 budov vrátane 31 obytných domov. Do snáh o jeho likvidáciu sa zapojilo približne 2800 hasičov.



Kalifornská energetická spoločnosť v sobotu oznámila, že vypne elektrinu približne 940.000 domácnostiam na severe amerického štátu z obavy pred očakávaným silným nárazovým vetrom, ktorý by mohol strhnúť elektrické vedenie a jeho poškodením ešte viac rozšíriť aktívny požiar.



"Modely predpovede počasia ukazujú, že pôjde zrejme o najsilnejší prejav extrémneho počasia v Kalifornii za posledné desaťročia," uviedla spoločnosť Pacific Gas & Electric vo svojom piatkovom tlačovom vyhlásení.



Pred dvoma rokmi vyčíňali vo vinohradníckom regióne na severe Kalifornie viaceré požiare, ktoré si vyžiadali životy 44 ľudí. Väčšinu z nich, 22 mŕtvych, hlásili úrady v okrese Sonoma.