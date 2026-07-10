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USA: Úrady nechcú zverejniť meno agenta ICE, ktorý zastrelil Mexičana
Pokiaľ ide o okolnosti tragédie, zatiaľ sa neobjavili dôkazy, ktoré by potvrdzovali verziu ministerstva pre vnútornú bezpečnosť (DHS).
Autor TASR
Houston 10. júla (TASR) - Federálne úrady v USA odmietajú zverejniť meno príslušníka Imigračného a colného úradu (ICE), ktorý v utorok v meste Houston počas bežnej dopravnej kontroly postrelil štátneho príslušníka Mexika. Muž po prevoze do nemocnice zomrel na následky zranení.
Ako vo svojej správe uviedla agentúra AP, tento prípad vyvoláva čoraz väčšiu pozornosť verejnosti a médií po tom, ako úrady uviedli, že zabitý muž nebol osobou, ktorú sa ICE snažil nájsť. Uviedla to aj demokratická kongresmanka Sylvia Garciová.
Rodina zosnulého tvrdí, že v Spojených štátoch žil viac ako 35 rokov, nemal záznam v trestnom registri a bol blízko k dokončeniu dlhého procesu získania legálneho pobytu.
Pokiaľ ide o okolnosti tragédie, zatiaľ sa neobjavili dôkazy, ktoré by potvrdzovali verziu ministerstva pre vnútornú bezpečnosť (DHS). Podľa nej 52-ročný podnikateľ v stavebníctve Lorenzo Salgado Araujo pri úteku bielou dodávkou údajne narazil do vozidla ICE a príslušník úradu následne vystrelil v sebaobrane.
Traja ďalší muži, ktorí boli v Araujovej dodávke, však podľa ich právnika tvrdia, že úrady nehovoria pravdu. Doplnili, že Araujo do vozidla nenarazil a že ho príslušník ICE zastrelil cez okno na strane spolujazdca.
Príslušníci federálnych úradov pri zásahu nemali telesné kamery a ICE ani DHS doteraz nezverejnili fotografie, videá ani iné dôkazy z miesta streľby.
AP uviedla, že ICE po incidente zadržal aj ďalších troch mužov z dodávky vrátane Araujovho brata. Podľa ich právnika imigračný úrad na zadržaných mužov vyvíja nátlak, aby sa dobrovoľne prihlásili na deportáciu z USA. Tento krok by im však mohol skomplikovať podanie svedectva o priebehu udalosti.
Tento rok došlo v USA v rámci zásahov proti nelegálnym migrantom k dvom podobným incidentom: agent ICE 7. januára v Minneapolise smrteľne postrelil 37-ročnú Američanku Renée Goodovú, ktorá ho údajne chcela zraziť autom. O necelé tri týždne - 24. januára - agenti Úradu colnej a pohraničnej stráže (CBP) v Minneapolise zastrelili zdravotníka Alexa Prettiho (37), amerického občana, ktorý bol údajne ozbrojený a kládol odpor pri zatýkaní.
AFP konštatuje, že federálne úrady v oboch prípadoch obvinili obete - Goodovú a Prettiho -, z ohrozenia federálnych agentov, ktorí následne konali v sebaobrane. Videá z miest incidentov spochybnili tieto tvrdenia a podnietili obvinenia z prekročenia právomocí federálnych orgánov a nedostatočného výcviku ich príslušníkov.
Ako vo svojej správe uviedla agentúra AP, tento prípad vyvoláva čoraz väčšiu pozornosť verejnosti a médií po tom, ako úrady uviedli, že zabitý muž nebol osobou, ktorú sa ICE snažil nájsť. Uviedla to aj demokratická kongresmanka Sylvia Garciová.
Rodina zosnulého tvrdí, že v Spojených štátoch žil viac ako 35 rokov, nemal záznam v trestnom registri a bol blízko k dokončeniu dlhého procesu získania legálneho pobytu.
Pokiaľ ide o okolnosti tragédie, zatiaľ sa neobjavili dôkazy, ktoré by potvrdzovali verziu ministerstva pre vnútornú bezpečnosť (DHS). Podľa nej 52-ročný podnikateľ v stavebníctve Lorenzo Salgado Araujo pri úteku bielou dodávkou údajne narazil do vozidla ICE a príslušník úradu následne vystrelil v sebaobrane.
Traja ďalší muži, ktorí boli v Araujovej dodávke, však podľa ich právnika tvrdia, že úrady nehovoria pravdu. Doplnili, že Araujo do vozidla nenarazil a že ho príslušník ICE zastrelil cez okno na strane spolujazdca.
Príslušníci federálnych úradov pri zásahu nemali telesné kamery a ICE ani DHS doteraz nezverejnili fotografie, videá ani iné dôkazy z miesta streľby.
AP uviedla, že ICE po incidente zadržal aj ďalších troch mužov z dodávky vrátane Araujovho brata. Podľa ich právnika imigračný úrad na zadržaných mužov vyvíja nátlak, aby sa dobrovoľne prihlásili na deportáciu z USA. Tento krok by im však mohol skomplikovať podanie svedectva o priebehu udalosti.
Tento rok došlo v USA v rámci zásahov proti nelegálnym migrantom k dvom podobným incidentom: agent ICE 7. januára v Minneapolise smrteľne postrelil 37-ročnú Američanku Renée Goodovú, ktorá ho údajne chcela zraziť autom. O necelé tri týždne - 24. januára - agenti Úradu colnej a pohraničnej stráže (CBP) v Minneapolise zastrelili zdravotníka Alexa Prettiho (37), amerického občana, ktorý bol údajne ozbrojený a kládol odpor pri zatýkaní.
AFP konštatuje, že federálne úrady v oboch prípadoch obvinili obete - Goodovú a Prettiho -, z ohrozenia federálnych agentov, ktorí následne konali v sebaobrane. Videá z miest incidentov spochybnili tieto tvrdenia a podnietili obvinenia z prekročenia právomocí federálnych orgánov a nedostatočného výcviku ich príslušníkov.