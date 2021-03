Úrady v USA nelegálnych migrantov varovali, aby nechodili k hraniciam

Mexiko 24. marca (TASR) - Koordinátorka americkej vlády pre oblasť južných hraníc Roberta Jacobsonová v utorok nelegálnych migrantov varovala pred nebezpečenstvom, ktoré im hrozí v prípade príchodu na hranice Mexika s USA. Informovala o tom agentúra AFP.



"Nechoďte k hraniciam. Hranice sú uzavreté. Osobám, ktoré sa chcú do USA dostať nečestným spôsobom, hrozí, že sa stanú obeťami zločinov a obchodovania s ľuďmi," uviedla Jacobsonová.



Migranti, ktorí sa dostanú k hraniciam Mexika s USA, podľa jej slov absolvujú "nebezpečnú" cestu, pričom pašerákov ľudí, ktorým títo migranti platia za pomoc, označila za "nebezpečné osoby". Cestovanie vo veľkých skupinách a pobyt v táboroch takisto zvyšuje riziko šírenia koronavírusu SARS-CoV-2, dodala.



Jacobsonová v utorok absolvovala stretnutie s mexickým ministrom zahraničných vecí Marcelom Ebrardom. Na rozhovoroch sa zúčastni aj Juan González, ktorý má v americkej Rade pre národnú bezpečnosť (NSC) na starosti oblasť Latinskej Ameriky. Mexiko a Washington sa dohodli, že budú hľadať spôsob, ako zabezpečiť "organizovanú, legálnu a bezpečnú migráciu", píše na svojej webovej stránke denník The Washington Post.



Mexiko minulý týždeň sprísnilo postupy voči migrantom, ktorých väčšina pochádza z Hondurasu, Guatemaly a Salvádora. S cieľom zamedziť šíreniu nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 zároveň uzavrelo pozemné hranice pre iné ako nevyhnutné cesty.



Na základe údajov Úradu colnej a hraničnej ochrany (CBP) americké úrady vo februári zadržali 100.000 ľudí, ktorí sa pokúšali nezákonne dostať do krajiny.