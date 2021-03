Úrady nenašli dôkazy o zahraničných zásahoch vo voľbách USA

Washington 16. marca (TASR) - Americké spravodajské služby nenašli dôkazy, ktoré by potvrdzovali zahraničné zásahy v súvislosti s hlasovaním v amerických prezidentských voľbách v novembri 2020. Vyplýva to zo správy tajných služieb zverejnenej v utorok, informovala agentúra AP.



Žiadny zahraničný aktér podľa úradov nezasiahol do technickej stránky volieb vrátane registrácie voličov, odovzdávania hlasovacích lístkov, falošných lístkov alebo zverejňovania výsledkov.



Americké úrady však uvádzajú, že sledovali viacero iných krajín, ktoré podnikli kroky s cieľom voľby ovplyvniť ešte pred hlasovaním.



Ruský prezident Vladimir Putin povolil podľa správy operácie, ktoré mali za cieľ uškodiť kandidátovi Demokratickej strany Joeovi Bidenovi a podporiť jeho súpera, republikána Donalda Trumpa. Ruskí hekeri však na rozdiel od predchádzajúcich volieb nevyvíjali vytrvalé úsilie s cieľom vniknúť do volebnej infraštruktúry.



Irán takisto viedol tajnú kampaň s cieľom oslabiť vyhliadky Trumpa na znovuzvolenie. Čína podľa správy nezasahovala v prospech či neprospech jednej ani druhej strany.



Peking sa podľa amerických úradov snažil udržiavať stabilné vzťahy s USA a žiadny volebný výsledok nepovažoval za dostatočne hodnotný na to, aby podstúpil riziko.



Prezidentské voľby v Spojených štátoch sa konali 3. novembra 2020. Zvíťazil v nich kandidát Demokratickej strany Joe Biden, ktorý 20. januára tohto roka oficiálne nastúpil do úradu. Vo voľbách porazil svojho predchodcu republikána Donalda Trumpa.