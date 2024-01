V New Hampshire vyšetrujú falošnú Bidenovu výzvu na bojkot primárok

Manchester 22. januára (TASR) - Úrady v New Hampshire vyšetrujú falošné telefonáty, v ktorých hlas pripomínajúci prezidenta USA Joea Bidena vyzýval voličov, aby nehlasovali v utorkových prezidentských primárkach v tomto americkom štáte. Informuje o tom v pondelok agentúra AFP.



"Je dôležité, aby ste si ušetrili svoj hlas pre novembrové (prezidentské aj kongresové) voľby. Budeme potrebovať vašu pomoc pri voľbe demokratov. Ak budete voliť tento utorok, len podporíte republikánov v ich snahe o znovuzvolenie Donalda Trumpa," hovorí hlas na nahrávke, ktorý používa aj obľúbené Bidenove rečnícke zvraty.



Podľa CNN nie je jasné, kto za telefonátmi s nahratým hlasom stojí, podľa monitorovacích aplikácií však zrejme bolo uskutočnené veľké množstvo telefonátov s týmto obsahom. Predstavitelia demokratov v New Hampshire dostali prvé hlásenia o týchto telefonátoch v nedeľu večer.



Generálny prokurátor štátu New Hampshire začal celý prípad vyšetrovať ako nezákonný pokus o narušenie prezidentských primárok a odradenie voličov od účasti na hlasovaní.



"Hoci hlas v tomto automatickom telefonáte znie ako hlas prezidenta Bidena, prvé indície naznačujú, že ide o umelo vygenerovanú výzvu... Voliči v New Hampshire by mali obsah tejto výzvy úplne ignorovať," uvádza sa vo vyhlásení prokuratúry, z ktorého citovala televízia NBC.



Vlastné právne kroky v tomto smere zvažuje aj volebný štáb Joea Bidena, ktorý falošné telefonáty označil za dezinformačnú kampaň zameranú na podkopanie slobodných a spravodlivých volieb.



V utorok sa budú v New Hampshire konať prezidentské primárky republikánov aj demokratov. Jasným favoritom republikánskych primárok je exprezident Donald Trump.



Medzi kandidátmi demokratických primárok v New Hampshire sa paradoxne nenachádza favorizovaný Joe Biden, čo spôsobili spory medzi miestnymi demokratmi a vedením Demokratickej strany týkajúce sa termínu hlasovania. Bidenovi stúpenci však organizujú kampaň, v rámci ktorej vyzývajú voličov, aby dopisovali jeho meno na hlasovacie lístky.



Organizátori tejto kampane sú presvedčení, že falošné telefonáty mali poškodiť Joea Bidena a narušiť ich úsilie tým, že odradia demokratických voličov od účasti na utorkovom hlasovaní. Samotný Biden kampaň za dopisovanie svojho mena na lístky oficiálne nepodporil.