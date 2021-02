Americké úrady zaistili viac ako desať miliónov falošných respirátorov

Washington 18. februára (TASR) - Americkí federálni agenti zhabali počas uplynulých týždňov viac ako desať miliónov falošných respirátorov typu N95 od firmy 3M. Ide o výsledok prebiehajúceho vyšetrovania falzifikátov predávaných nemocniciam, zdravotníckym zariadeniam a vládnym agentúram v najmenej piatich štátoch USA. Informovala o tom agentúra AP, ktorej správu prevzal vo štvrtok aj britský denník The Guardian.



Naposledy zhabali pracovníci amerického ministerstva vnútornej bezpečnosti státisíce falošných respirátorov v stredu v sklade na východnom pobreží USA. Podľa úradov išlo o zásielku pripravenú na odoslanie.



Vyšetrovatelia tiež upovedomili zhruba 6000 potenciálnych obetí tohto podvodu v najmenej 12 štátoch USA vrátane nemocníc, zdravotníckych zariadení a ďalších, ktorí si mohli nevedomky tieto atrapy kúpiť. Úrady preto vyzvali zdravotníckych pracovníkov a spoločnosti, aby navštívili webovú stránku spoločnosti 3M, kde nájdu tipy, ako takéto napodobeniny odhaliť.



"Nielenže poskytujú falošný pocit bezpečia, no aké nebezpečné je pre jednotlivca, ak je vystavený riziku nákazy vírusom bez akýchkoľvek ochranných prostriedkov? Tieto totiž nie sú vôbec užitočné," uviedol americký minister vnútornej bezpečnosti Alejandro Mayorkas.



Podľa úradov tieto respirátory neprichádzajú cez bežných distribútorov spoločnosti 3M, ale mimo bežného dodávateľského reťazca.



Úrady neuviedli, do ktorých štátov boli falošné respirátory odoslané, avšak pripravujú v tejto veci začať trestné stíhanie.



Ako pripomína The Guardian, nemocnice a zdravotnícke zariadenia pre nedostatok ochranných prostriedkov počas pandémie čoraz častejšie obchádzajú bežné postupy pri ich nákupe a podvodníci využívajú paniku spôsobenú nedostatkom týchto pomôcok.